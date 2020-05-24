Из Ливии приходят давно не виданные сообщения о боевых действиях в море, причем с применением авиации. Неизвестные самолеты (предположительно, МиГ-29) атаковали в порту Триполи турецкое торговое судно, а в ливийских водах атаке подвергся военный фрегат турецких ВМС.

с чего всё началось

Ряд пользователей распространили в социальных сетях фотографию военного корреспондента Олега Блохина на фоне вооруженного пикапа, заявив, что он якобы является бойцом ЧВК "Вагнера" в Ливии, передает ФАН сообщение авторов Telegram-канала Astra Militarum.

Кино Опубликовано полное расписание премьер кинокомиксов DC В результате съемочные планы серьезно подкорректированы, а практически все важные премьеры сдвинуты примерно на год.

Армия и оружие США заявили об «опасном» перехвате российскими Су-35 своего самолета "Очередной, третий за последний месяц, небезопасный перехват самолета Poseidon P-8A ВМС США российскими истребителями Су-35 в международном воздушном пространстве над Средиземным морем", - сообщили в пресс-службе.

Происшествия В Забайкалье с рельсов сошла колесная пара пассажирского поезда "На станции Ксеньевка Могочинского района произошел сход первой колесной пары электровоза пассажирского поезда, следовавшего из Челябинска во Владивосток", - сказал собеседник агентства.

Политика В Германии назвали уникальную российскую АЭС атомным ноу-хау Немецкое издание Heise прокомментировало это событие, а также оценило перспективы строительства и дальнейшего экспорта уникальных российских АЭС зарубежным партнерам. 3

Гаджеты Sony Xperia 1 II отправили на предзаказ Правда, пока что Sony Xperia 1 II в России не продают, а лишь только в США, да и стоимость в 1199 долларов совсем не радует. 8

Политика Путин бросил ручку во время совещания Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. 2,9K

Гаджеты IPhone 11 стал самым популярным смартфоном в первом квартале 2020 года По данным исследовательской компании Omdia, iPhone 11 был самым популярным смартфоном в первом квартале этого года, несмотря на то, что из-за коронавируса в мире сложилась напряжённая ситуация.

Общество Туроператоры просят открыть Сахалин для безобсерваторного въезда Президент регионального союза туроператоров Ирина Ли предложила губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко открыть остров для туристов. 3

Космос Китай намерен покорить Марс в июле Потребуется несколько месяцев, чтобы преодолеть расстояние около 55 миллионов километров между Землей и Марсом, которое постоянно меняется из-за их планетных орбит. 2

Происшествия Автомобиль мэра Магаса попал в ДТП На въезде в столицу Ингушетии Магас служебный автомобиль мэра города Руслана Арсамакова попал в аварию.

Политика Twitter впервые отметил публикацию Трампа знаком недостоверности Автоматический призыв о проверке фактов появился в Twitter под сообщениями президента США Дональда Трампа. 1

Здоровье Педиатры сообщили об опасности медицинских масок для детей Японские педиатры предупреждают родителей, что медицинские маски опасны для маленьких детей. Их нельзя надевать на малышей до двух лет. 81

Политика Трамп пригрозил Китаю «мощными» мерами из-за ситуации в Гонконге Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие дни объявить о мерах в отношении Китая в связи с ситуацией в Гонконге. 33

Авто Объявили рублевые цены на новую Volkswagen Jetta В России дилеры немецкой компании начали прием заказов на новое поколение седана Volkswagen Jetta. 285

Космос Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая. 6