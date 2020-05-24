Политика
Политика СегодняПНС Ливии «записало» российского военкора Блохина в ЧВК «Вагнера»
Ряд пользователей распространили в социальных сетях фотографию военного корреспондента Олега Блохина на фоне вооруженного пикапа, заявив, что он якобы является бойцом ЧВК "Вагнера" в Ливии, передает ФАН сообщение авторов Telegram-канала Astra Militarum.
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с чего всё началось
Из Ливии приходят давно не виданные сообщения о боевых действиях в море, причем с применением авиации. Неизвестные самолеты (предположительно, МиГ-29) атаковали в порту Триполи турецкое торговое судно, а в ливийских водах атаке подвергся военный фрегат турецких ВМС.Взгляд.рувчера в 12:30
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ПНС Ливии пыталось выдать сербского добровольца за убитого бойца ЧВК «Вагнер»
Собеседник24 мая в 07:31
Фейк ПНС Ливии об убитом бойце ЧВК «Вагнер» разоблачен — убит сербский доброволец
Новостной фронт24 мая в 14:42
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Лавров прокомментировал режим полётов над Калининградской областью
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, прокомментировал режим авиаполетов над Калининградской областью.
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Пролет истребителей из Венесуэлы над иранским танкером попал на видео
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Российская газета вчера в 07:47
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США заявили об «опасном» перехвате российскими Су-35 своего самолета
"Очередной, третий за последний месяц, небезопасный перехват самолета Poseidon P-8A ВМС США российскими истребителями Су-35 в международном воздушном пространстве над Средиземным морем", - сообщили в пресс-службе.
Московский Комсомолец 20:06
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Hot Cars составило список самой странной техники России
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В Забайкалье с рельсов сошла колесная пара пассажирского поезда
"На станции Ксеньевка Могочинского района произошел сход первой колесной пары электровоза пассажирского поезда, следовавшего из Челябинска во Владивосток", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 07:40
Политика
В Германии назвали уникальную российскую АЭС атомным ноу-хау
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ПолитРоссия вчера в 14:57
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Megaobzor.com вчера в 03:33
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Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru 16:42
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Софья Эрнст родила Константину Эрнсту третьего ребенка
Сегодня в телеграм-канале "Героиня Татлера" появилось сообщение источников, близких к звездной семье, о том, что Софья родила сына.
Paparazzi.ru вчера в 15:41
Политика
Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара
Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США.
Известия 13:22
Гаджеты
IPhone 11 стал самым популярным смартфоном в первом квартале 2020 года
По данным исследовательской компании Omdia, iPhone 11 был самым популярным смартфоном в первом квартале этого года, несмотря на то, что из-за коронавируса в мире сложилась напряжённая ситуация.
3DNews 17:39
Армия и оружие
Ядерный арсенал США планируют перевезти из Германии в Польшу
Дни24 вчера в 02:42
Общество
Туроператоры просят открыть Сахалин для безобсерваторного въезда
Президент регионального союза туроператоров Ирина Ли предложила губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко открыть остров для туристов.
Сахалин.Инфо 18:07
Космос
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Потребуется несколько месяцев, чтобы преодолеть расстояние около 55 миллионов километров между Землей и Марсом, которое постоянно меняется из-за их планетных орбит.
Inc-news.ru вчера в 07:00
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Автомобиль мэра Магаса попал в ДТП
На въезде в столицу Ингушетии Магас служебный автомобиль мэра города Руслана Арсамакова попал в аварию.
Известия 19:15
Общество
Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос 15:58
Политика
Twitter впервые отметил публикацию Трампа знаком недостоверности
Автоматический призыв о проверке фактов появился в Twitter под сообщениями президента США Дональда Трампа.
Российская газета 20:36
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Педиатры сообщили об опасности медицинских масок для детей
Японские педиатры предупреждают родителей, что медицинские маски опасны для маленьких детей. Их нельзя надевать на малышей до двух лет.
ToDay News Ufa 03:35
Политика
Трамп пригрозил Китаю «мощными» мерами из-за ситуации в Гонконге
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РБК 19:28
Авто
Объявили рублевые цены на новую Volkswagen Jetta
В России дилеры немецкой компании начали прием заказов на новое поколение седана Volkswagen Jetta.
Газета DAILY 13:10
Армия и оружие
В НАТО отказались приостановить военные учения на время пандемии
Североатлантический альянс ответил отказом на предложение России приостановить на время пандемии коронавируса военные учения.
Новая газета 03:20
Космос
Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon
Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая.
ТАСС вчера в 05:51
Политика
Источник сообщил о переносе даты саммита ШОС
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который был запланирован на 22-23 июля в Санкт-Петербурге, перенесён.
RT на русском 20:42
Наука
Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом
Найден уникальный способ спасать легкие пациентов с коронавирусом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:38