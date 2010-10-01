Политика
Политика СегодняПНС Ливии «записало» российского военкора Блохина в ЧВК «Вагнера»
Ряд пользователей распространили в социальных сетях фотографию военного корреспондента Олега Блохина на фоне вооруженного пикапа, заявив, что он якобы является бойцом ЧВК "Вагнера" в Ливии, передает ФАН сообщение авторов Telegram-канала Astra Militarum.
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с чего всё началось
Из Ливии приходят давно не виданные сообщения о боевых действиях в море, причем с применением авиации. Неизвестные самолеты (предположительно, МиГ-29) атаковали в порту Триполи турецкое торговое судно, а в ливийских водах атаке подвергся военный фрегат турецких ВМС.Взгляд.рувчера в 12:30
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Для создания вброса о ЧВК «Вагнера» в Ливии использовали сирийское фото репортера из РФ
Экономика сегодня10:57
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Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Lenta.ru 07:14
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Архангельская область и НАО разработают программу интеграции
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов.
Известия 10:42
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации для открытия спортзалов и бассейнов
Фитнес-центры и спортзалы, которые захотят открыться после смягчения ограничений, должны будут иметь пятидневный запас средств индивидуальной защиты для работников, дезинфицирующих и моющих средств, ежедневно проводить дезинфекцию, поставить на входе санитайзеры для посетителей.
РБК 10:54
Происшествия
В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ
Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
Политика
Путин одобрил выдвижение главы Брянской области на второй срок
Коммерсантъ 09:31
Армия и оружие
Пролет венесуэльских истребителей над иранским танкером попал на видео
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Политика
Путин: пик распространения коронавируса в России пройден
Пик распространения коронавируса в России, как считают специалистов, пройден, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.
Вести.Ru 08:29
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Экономика
Минфин РФ сообщил о начале выплат семьям с детьми с 1 июня
Выплаты семьям с детьми начнутся с 1 июня. Правительство РФ уже перечислило в Пенсионный фонд России 222 млрд рублей на эти цели.
Политика Сегодня 10:19
Политика
Названы возможные даты голосования по поправкам к Конституции
В качестве возможных дат голосования по поправкам к Конституции власти России рассматривают 1 и 8 июля.
Lenta.ru 11:02
Общество
Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС вчера в 06:40
Общество
Автор граффити с Бродским в Петербурге надеется его восстановить
Художник Олег Лукьянов, чей граффити-портрет Иосифа Бродского в Петербурге был закрашен через сутки после создания, рассказал РИА Новости, что надеется восстановить эту работу в виде временной конструкции, а не изображения на стене.
РИА Новости 11:41
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания вчера в 15:20
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 10:05
Здоровье
Педиатры предупредили об опасности медицинских масок для малышей
Несмотря на коронавирус, малышам до двух лет носить медицинские маски опасно, утверждают в Ассоциации педиатров Японии, где накануне отменили введенный ранее режим ЧС из-за этого заболевания.
Вести.Ru 04:56
Политика
Порошенко рассказал о картинах, фигурирующих в деле о контрабанде
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что законно приобрел картины, которые фигурируют в уголовном деле о контрабанде, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:29
Кино
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»
Поклонники фильма "Назад в будущее 2" (1989 год) стали возмущаться в твиттере, когда один из зрителей заметил, что в картине, которую недавно транслировали на стриминговой платформе Netflix, был вырезан целый эпизод, сообщает NME.
РИА Новости 24 мая в 23:46
Здоровье
В России за три месяца выросла смертность трудоспособного населения
С января по март 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава Евгений Брюн.
Коммерсантъ 07:59
Экономика
Российские долларовые миллиардеры приобрели $62 млрд за время пандемии
Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд за время пандемии, пишет Forbes.
Газета.Ru 10:19
Политика
Вахтанг Кикабидзе объяснил, почему не приезжает на гастроли в Россию
Один из самых популярных артистов СССР в советские времена Вахтанг Кикабидзе рассказал украинскому телеведущему Дмитрию Гордону, почему он отказывается от приглашений выступить с концертами в городах России.
Millionaire.ru 11:13
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Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Экономика
Регионы получат 100 млрд рублей дотаций из федерального бюджета
Правительство России направит 100 млрд рублей на поддержку регионов, пострадавших из-за коронавируса.
Солидарность вчера в 07:17
Общество
Кадыров провел совещание по борьбе с коронавирусом в Чечне
Коммерсантъ 10:20
Технологии
Китайские ученые нашли нейтрализующие антитела к коронавирусу
Китайские ученые опубликовали в журнале Nature две статьи, посвященные получению моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус SARS-CoV-2.
РИА Новости 11:28
Политика
Лавров прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал выход США из Договора по открытому небу.
Piter.tv 08:09
Авто
В РФ появится автомобильный бренд CheryExeed
Компания Chery зарегистрировала в России товарный знак, а также знак обслуживания «CheryExeed».
32CARS.ru вчера в 11:19
Экономика
Кудрин оценил перспективы нефтяной отрасли в России после пандемии
Глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин в понедельник, 25 мая, заявил, что добыча нефти в стране после пандемии не снизится, но доходы от ее экспорта сократятся.
Известия вчера в 02:50
Общество
Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»
Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
РБК 06:40
Футбол
Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» сыграет с «Баварией»
Бомбардир.ру 05:51