Политика

Политика СегодняПолитика СегодняПНС Ливии «записало» российского военкора Блохина в ЧВК «Вагнера»

Ряд пользователей распространили в социальных сетях фотографию военного корреспондента Олега Блохина на фоне вооруженного пикапа, заявив, что он якобы является бойцом ЧВК "Вагнера" в Ливии, передает ФАН сообщение авторов Telegram-канала Astra Militarum.
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с чего всё началось

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