Из Ливии приходят давно не виданные сообщения о боевых действиях в море, причем с применением авиации. Неизвестные самолеты (предположительно, МиГ-29) атаковали в порту Триполи турецкое торговое судно, а в ливийских водах атаке подвергся военный фрегат турецких ВМС.

с чего всё началось

Ряд пользователей распространили в социальных сетях фотографию военного корреспондента Олега Блохина на фоне вооруженного пикапа, заявив, что он якобы является бойцом ЧВК "Вагнера" в Ливии, передает ФАН сообщение авторов Telegram-канала Astra Militarum.

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