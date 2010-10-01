Политика

Pravda.RuPravda.RuПНС Ливии распространяет фейки о ЧВК «Вагнер» для отвлечения внимания

Махинации ПНС стали достоянием общественности, и по известному сценарию они попытались отвести от себя внимание общественности с помощью нового фейка о ЧВК. Однако и этот вброс ничем не отличается от своих "предшественников": все также в подтверждение нет достоверных сведений.
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с чего всё началось

Доказательством обнаружения ЧВК «Вагнера» в Ливии стали нарисованные буквы

Боевики Файеза Сарраджа распространили новый вброс о присутствии иностранных войск в Ливии, утверждая, что они сотнями покидают страну. Утверждается, что бойцы ЧВК массово выводятся с линии фронта с помощью транспортной авиации.
ФАНвчера в 12:11

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Лояльные к боевикам ПНС медиа «записали» журналиста Блохина в ЧВК «Вагнера»

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Доказательством обнаружения ЧВК «Вагнера» в Ливии стали нарисованные буквы

ФАНвчера в 12:11

Основанием для нового фейка о ЧВК «Вагнера» в Ливии стало фото военкора Блохина в Сирии

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Для создания вброса о ЧВК «Вагнера» в Ливии использовали сирийское фото репортера из РФ

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Фото военкора РФ в Ливии стало поводом для создания очередного фейка о ЧВК «Вагнера»

NewInform11:39
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Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян

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На производство новой Lada Niva выделят бюджетные средства

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По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
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Российский лидер Владимир Путин очень эмоционально провёл совещание по борьбе с пожарами и паводками в регионах и даже кинул ручку, которую крутил в руках, на стол.
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Блогер купил продукты по чеку 2007 года и остался в шоке от цен

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Песков: в Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны

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РИА Новости 11:41
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Экономика

В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

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27 мая выйдет трейлер экранизации комикса «Майор Гром: Чумной Доктор»

Завтра пройдет прямой эфир, на котором будет представлен 1-й трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор».
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Российские долларовые миллиардеры приобрели $62 млрд за время пандемии

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Политика

США подтвердили планы новых санкций против «Северного потока-2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон разрабатывает план по введению новых санкций в отношении российского экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС.
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Рогозин анонсировал создание нового «Бурана» и космической станции

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что уже сейчас должны начаться работы по созданию новой орбитальной космической станции.
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