Политика
Pravda.RuПНС Ливии распространяет фейки о ЧВК «Вагнер» для отвлечения внимания
Махинации ПНС стали достоянием общественности, и по известному сценарию они попытались отвести от себя внимание общественности с помощью нового фейка о ЧВК. Однако и этот вброс ничем не отличается от своих "предшественников": все также в подтверждение нет достоверных сведений.
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с чего всё началось
Боевики Файеза Сарраджа распространили новый вброс о присутствии иностранных войск в Ливии, утверждая, что они сотнями покидают страну. Утверждается, что бойцы ЧВК массово выводятся с линии фронта с помощью транспортной авиации.ФАНвчера в 12:11
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Для создания вброса о ЧВК «Вагнера» в Ливии использовали сирийское фото репортера из РФ
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Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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