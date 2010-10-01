Боевики Файеза Сарраджа распространили новый вброс о присутствии иностранных войск в Ливии, утверждая, что они сотнями покидают страну. Утверждается, что бойцы ЧВК массово выводятся с линии фронта с помощью транспортной авиации.

с чего всё началось

Махинации ПНС стали достоянием общественности, и по известному сценарию они попытались отвести от себя внимание общественности с помощью нового фейка о ЧВК. Однако и этот вброс ничем не отличается от своих "предшественников": все также в подтверждение нет достоверных сведений.

ПНС Ливии распространяет фейки о ЧВК «Вагнер» для отвлечения внимания

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