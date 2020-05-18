Армия и оружие
КоммерсантъПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
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Общество
Собянин заявил о снижении числа заражений до уровня месячной давности
Число вновь выявленных заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве сократилось до уровня месячной давности.
РБК 05:57
Энергетика
Турции оказался не нужен российский газ
Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Lenta.ru 04:02
Общество
В Петербурге разъяснили запрет на прощание с умершими
Хоть на кладбищах не предоставляются услуги по организации церемонии прощания, запрета на участие в похоронах самых близких родственников нет.
Neva.Today вчера в 15:05
Здоровье
Назван новый эпицентр пандемии коронавируса
Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:33
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ вчера в 03:38
Армия и оружие
Киев заявил о переброске российских танков в Донбасс
Военное дело вчера в 10:59
Общество
Число безработных в России за период «нерабочих дней» выросло на 29%
В России за время действия режима «нерабочих дней» количество зарегистрированных безработных увеличилось на 29% до 1,665 млн человек.
БИЗНЕС Online 05:25
Политика
Зеленский пообещал «приключения и приговоры» бывшим властям Украины
Украинский лидер выразил мнение, что «представителей прошлой власти впереди ждет много разных приключений и приговоров».
РБК 05:27
Политика
Зеленский назвал Украину бедной страной
Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою страну «серьезной, но бедной».
Lenta.ru 05:59
Политика
Совфед одобрил закон о дистанционном голосовании
Совет Федерации одобрил на заседании 20 мая закон, разрешающий гражданам голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно и осуществлять сбор подписей избирателей с использованием портала Госуслуг.
Газета.Ru 05:57
Политика
Зеленский анонсировал нормандский саммит после окончания пандемии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча лидеров стран нормандской четверки (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию ситуации на Донбассе состоится после окончания пандемии коронавируса.
РБК 04:36
Финансы
Курс доллара впервые с 11 марта опустился до 72 рублей
Курс доллара в ходе валютных торгов 20 мая опустился до отметки 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на 11:48 мск.
Известия 05:19
Здоровье
В России предложили не принимать детей без прививок в сады и школы
Предложения ограничить доступ детей без прививок в сады и школы неоднократно вносились, но пока так и не были реализованы.
Вести Воронеж 02:05
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Армия и оружие
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) привели свои войска в боевую готовность.
Lenta.ru 04:32
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Общество
Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 15:30
Происшествия
В Татарстане женщина задушила восьмилетнего сына и покончила с собой
В Альметьевске обнаружены тела восьмилетнего мальчика и его 38-летней матери, пишет СУ СКР по Республике Татарстан.
Газета.Ru вчера в 16:14
Происшествия
СК возбудил дело по факту крушения Ми-8 в Подмосковье
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения военного вертолёта Ми-8 в подмосковном Клину.
RT на русском 04:15
Общество
Венесуэла через суд требует от Банка Англии вернуть ей золото
Центральный банк Венесуэлы подал иск в лондонский суд с целью добиться от Банка Англии продажи хранящейся у него части золотых резервов Венесуэлы на сумму около $1 млрд.
Коммерсантъ 06:01
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Здоровье
Минздрав дал важные советы переболевшим коронавирусом в легкой форме
Главный специалист Минздрава России по медицинской реабилитации Галина Иванова дала ряд рекомендаций людям, которые переболели коронавирусом COVID-19 в легкой форме.
Дни.ру 05:29
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
Наука
Создан новый инструмент для диагностики и прогноза развития аутоиммунных патологий
Широкая распространенность аутоиммунных патологий оказывает крайне негативное влияние на экономику, которое в ряде стран значительно превосходит урон от онкологических заболеваний.
Naked Science 05:34
Происшествия
СКР возбудил первое уголовное дело о невыплате компенсаций медикам
Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за невыплат медикам, работающими с больными коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 16:49
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова требует у Джигана 50% доходов на содержание детей
Оксана Самойлова собирается взыскать алименты с Джигана, с которым она разводится после десяти лет брака.
ИА InterMedia 04:32
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Авто
В РФ стартовало производство нового кроссовера Kia XCeed
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового купе-кроссовера KIA XCeed для российского рынка.
Автоновости дня 03:57
Интернет
Абоненты «Мегафона» смогут всегда оставаться на связи без переплат
Новую тарифную линейку сформировали на основе опыта свыше 20 миллионов абонентов в возрасте от 14 до 60 лет.
Newstracker.ru 05:34