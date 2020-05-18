Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

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