Где и что

Напомним, что по итогам первого квартала текущего года отмечен рост цен на новые автомобили в пределах от 2% до 8%. Примерно те же рамки эксперты рисуют и на второй квартал.

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С чего всё началось Дилеры предупредили о росте цен на автомобили Цены на новые автомобили в России во втором квартале 2021 года вырастут в среднем на два-семь процентов, прогнозируют опрошенные РИА Новости дилеры. РИА Новости 16 апреля в 03:24