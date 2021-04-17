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Где и что

ПРАЙМ: Граждан РФ предупредили о росте цен на автомобили во втором квартале 2021 года

Напомним, что по итогам первого квартала текущего года отмечен рост цен на новые автомобили в пределах от 2% до 8%. Примерно те же рамки эксперты рисуют и на второй квартал.В источнике
С чего всё началось

Дилеры предупредили о росте цен на автомобили

Цены на новые автомобили в России во втором квартале 2021 года вырастут в среднем на два-семь процентов, прогнозируют опрошенные РИА Новости дилеры.
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