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3DNews3DNewsPS4-эксклюзив Horizon Zero Dawn официально анонсирован для ПК

Хермен Хюльст был главой Guerrilla Games, студии-разработчика Horizon Zero Dawn. Пост президента Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios он занял в ноябре прошлого года. Horizon Zero Dawn вышла на PlayStation 4 в марте 2017 года.
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Horizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года

Чемпионатвчера в 12:00

Подтверждено: Horizon Zero Dawn выйдет в Steam

Российская газетавчера в 13:52

Horizon: Zero Dawn станет единственным эксклюзивом Sony на ПК?

REGNUMвчера в 20:35

PS4-эксклюзив Horizon Zero Dawn официально анонсирован для ПК

3DNewsвчера в 11:36

Horizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года

АБНвчера в 17:51

Официально: Horizon Zero Dawn выйдет на РС летом

Игромания.рувчера в 11:22

Официально: Horizon Zero Dawn появится на ПК летом 2020 года

CyberSport.ruвчера в 11:18
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Horizon Zero Dawn
Компьютерная игра (action)
Компьютерная игра в жанре Action/RPG с открытым миром, разработанная нидерландской студией Guerrilla Games и изданная Sony Interactive Entertainment для игровой консоли PlayStation 4 в 2017 году. Действие Horizon Zero Dawn происходит в постапокалиптическом мире, захваченном роботами; немногие люди живут в первобытных племенах. В течение игры главная героиня Элой, вооружённая копьём и луком, исследует окружающий мир, посещает различные поселения и охотится на механических зверей, чьи тела может разбирать для получения полезных ресурсов; охота зачастую требует от игрока скрываться от противников, расставлять ловушки и выбирать наилучшее время для нападения.
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