Игры
3DNewsPS4-эксклюзив Horizon Zero Dawn официально анонсирован для ПК
Хермен Хюльст был главой Guerrilla Games, студии-разработчика Horizon Zero Dawn. Пост президента Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios он занял в ноябре прошлого года. Horizon Zero Dawn вышла на PlayStation 4 в марте 2017 года.
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