Финансы
SIA.ruПСБ: На открытии ожидаем преобладания продаж
Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ: Движение мировых рынков продолжает определять ситуация с распространением коронавируса.
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На открытии ожидаем преобладания продаж. Утренний комментарий ПСБ по фондовому и валютному рынкам 25.02.2020 г
Глас Народа25 февраля в 01:23
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 18:17, Ашберн
Комментарии
Армия и оружие
Турция заявила о гибели 22 военных в Идлибе
Турция заявила о гибели 22 военных в сирийском Идлибе. Данные привел губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган, сообщает NTV.
Энергетика
РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Армия и оружие
Власти США допустили борьбу с коронавирусом по программе холодной войны
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос об усилении борьбы с коронавирусом на территории страны через программу времен холодной войны.
Шоу-бизнес
Поклонская призвала звезд не превращать Госдуму РФ в «Голубой огонек»
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь вернуться домой
Среди ребят был мальчик со сломанной рукой, которому охранник помог сделать совместную с Путиным фотографию.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы арестовал руководителя отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину, которая подозревается во взятке в особо крупном размере.
Технологии
В Google Translate появился татарский язык
Авто
Geely выпустила кроссовер Geely Icon с «защитой от коронавируса»
Защита заключается в особой климатической системе, способной предотвратить попадание в салон вредных бактерий и вирусов.
Шоу-бизнес
Андрей Разин ответил Льву Лещенко на «сбитого летчика»
Андрей Разин вновь вступил в перепалку с мэтром российской эстрады Львом Лещенко, с которым судится после скандального телешоу на одном из федеральных каналов, вышедшего в эфир еще в конце прошлого года.
Политика
Турция отказалась ограничивать поток мигрантов из Сирии в Европу
Турецкие власти больше не будут препятствовать мигрантам, пытающимся попасть на территорию Европы из Сирии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская отказалась от денег за участие в шоу Ксении Собчак
Любовь Успенская не брала денег за участие в шоу Ксении Собчак.
Экономика
Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных
Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.
Наука
Впервые обнаружили животное без митохондриальной ДНК
Израильские ученые Тель-Авивского университета смогли обнаружить сложный биоорганизм, который не нуждается в кислороде.
Происшествия
Арест замглавы «Аэрофлота» Александрова продлили до 30 мая
Басманный суд Москвы в четверг продлил срок содержания под стражей заместителю генерального директора авиакомпании "Аэрофлот" Владимиру Александрову и остальным фигурантам уголовного дела до 30 мая.
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о путях заражения коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, каким образом может произойти заражение новым типом коронавируса, сообщают Известия .
Происшествия
Иркутянин умер после попытки полицейских разбудить его электрошокером
24-летний житель Иркутска умер после того, как полицейские применили к нему электрошокер, рассказал в городской думе депутат Александр Квасов.
Авто
Citroen выпустит очень дешевый электромобиль
Французский автогигант Citroen сообщил о поступлении в продажу электрического городского автомобиля Ami.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вышел в следующий этап Лиги Европы
Во втором матче раунда 1/16 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее бельгийского "Брюгге" и вышел в следующий круг соревнований.
Экономика
Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса
Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Общество
У троих граждан РФ с лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус
Общество
ВОЗ одобрила подход России к борьбе с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом.
Общество
Россия поставила Грузии условия выплаты компенсации по решению ЕСПЧ
Москва пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Тбилиси компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году, потому что Грузия еще не подготовила механизмы для расчета и распределения компенсаций.
Музыка
Панайотов опроверг новость о своём участии в Евровидении
Александр Панайотов назвал информацию о его поездке на "Евровидение" сплетнями, которые подхватили СМИ.
Общество
WSJ: сотовым операторам США грозят крупные штрафы за передачу координат клиентов
Федеральная комиссия по связи (ФКС) США намерена оштрафовать крупнейших операторов сотовой связи страны на сотни миллионов долларов за то, что они не прекратили передавать посредникам данные о геолокации пользователей.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Нидерландах
На территории Нидерландов был выявлен первый случай заражения человека новым коронавирусом.
Технологии
Google просит у США разрешения снова сотрудничать с Huawei
Американская компания Google обратилась к правительству США с просьбой снять запрет на работу с компанией Huawei.