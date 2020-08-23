Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

ПСБ и Калужская область подписали соглашение о сотрудничестве

ПСБ и правительство Калужской области заключили соглашение о сотрудничестве в реализации инвестпроектов, госпрограмм, развития системы кредитования, в том числе предприятий МСП, а также льготного ипотечного кредитования в регионе, сообщает пресс-служба банка.В источнике
Подробнее о событии
Весть (Калужская область)

Дзержинский район становится центром горнодобывающей и перерабатывающей промышленности

Весть (Калужская область)вчера в 13:10
Новый оборонный заказ

ПСБ и Калужская область развивают сотрудничество

Новый оборонный заказвчера в 11:38
РИА Новости

ПСБ и Калужская область подписали соглашение о сотрудничестве

РИА Новостивчера в 07:44
REGNUM

Калужская область и «Промсвязьбанк» будут развивать сотрудничество в ОПК

REGNUMвчера в 09:23
КП - Калуга

ПСБ и Калужская область развивают сотрудничество

КП - Калугавчера в 09:07
ТРК Ника

Глава Калужской области и председатель ПАО «Промсвязьбанк» подписали соглашение о сотрудничестве

ТРК Никавчера в 07:59
ТАСС

ПСБ поможет Калужской области в реализации госпрограмм и развитии систем кредитования

ТАССвчера в 09:42

По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже

Парижские полицейские задержали в ночь на понедельник, 24 августа, 83 футбольных фанатов французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), участвующих в беспорядках после поражения команды в финале Лиги чемпионов.
По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже
Известия22:36

В Башкирии снизился индекс промышленного производства

Уфа, 24 августа 2020, 09:56 — REGNUM В Башкирии индекс промышленного производства по итогам семи месяцев снизился на один процент и составил 97,8%. Об этом 24 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.
REGNUM02:56
5

В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
16

Радий Хабиров поручил провести проверку БСК

Радий Хабиров задался вопросом, каким образом государственный пакет акций был отчужден и размыт в ходе различных сделок, которые произошли 10 лет назад Он поручил посмотреть на предмет нанесения ущерба республиканскому бюджету.
Уфавед (Уфимские ведомости)02:55
1

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
485