ПСБ и Калужская область подписали соглашение о сотрудничестве
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ПСБ и правительство Калужской области заключили соглашение о сотрудничестве в реализации инвестпроектов, госпрограмм, развития системы кредитования, в том числе предприятий МСП, а также льготного ипотечного кредитования в регионе, сообщает пресс-служба банка.В источнике
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