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РИА Новости
РИА Новости

ПСБ и Ульяновская область подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение, которое подписали председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, также предусматривает развитие банковской инфраструктуры в регионе, широкое внедрение современных банковских технологий и повышение доступности финуслуг для жителей и компаний области.В источнике
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Ulpressa

В Ульяновской области жен военнослужащих научат основам предпринимательства

Ulpressa10:19
ТАСС

ПСБ поможет Калужской области в реализации госпрограмм и развитии систем кредитования

ТАСС09:42
Весть (Калужская область)

Калужская область и «Промсвязьбанк» подписали соглашение о сотрудничестве

Весть (Калужская область)08:22
КП - Калуга

ПСБ и Калужская область развивают сотрудничество

КП - Калуга09:07
РИА Новости

ПСБ и Ульяновская область подписали соглашение о сотрудничестве

РИА Новости09:36
REGNUM

Калужская область и «Промсвязьбанк» будут развивать сотрудничество в ОПК

REGNUM09:23
ТРК Ника

Глава Калужской области и председатель ПАО «Промсвязьбанк» подписали соглашение о сотрудничестве

ТРК Ника07:59

Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского

Белоруссия в непростой для себя период хотела бы ощутить от Украины поддержку, а не слушать "уже заезженные со всех сторон советы", заявил в воскресенье пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
РИА Новости09:06
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Косплей недели: Dragon Age 2, Assassin’s Creed Valhalla, «Ведьмак», DC Comics

Фотограф — Кира Митенкова Эйвор — Assassin’s Creed Valhalla Потрясающая семейная пара Maul Cosplay и Maja Felicitas многие годы радует своих фанатов качественным косплеем, а ещё нередко выступает в качестве официальных моделей на игровых презентациях.
Игромания.ру09:20

Соратница Тихановской призвала протестующих не провоцировать военных

BOTTAK Член президиума КС белорусской оппозиции и соратница Светланы Тихановской вышла вместе с протестующими на митинг и призвала не провоцировать военных, охраняющих стелу "Минск - город-герой".
РЕН ТВ10:27

Врио губернатора Иркутской области вышел к протестующим у здания правительства

Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев встретился с протестующими у здания правительства после того, как неизвестный, встретившийся с чиновником у здания правительства, потребовал «поговорить с народом» в воскресенье.
Взгляд.ру09:57