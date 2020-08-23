ПСБ и Ульяновская область подписали соглашение о сотрудничестве
Соглашение, которое подписали председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, также предусматривает развитие банковской инфраструктуры в регионе, широкое внедрение современных банковских технологий и повышение доступности финуслуг для жителей и компаний области.В источнике
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Калужская область и «Промсвязьбанк» подписали соглашение о сотрудничестве
Весть (Калужская область)08:22