В «Ред Булле» заявили, что Квят не оправдывает ожиданий команды

После шести этапов сезона конкурент Квята по команде «Альфа Таури» Пьер Гасли набрал в 7 раз очков больше, чем россиянин — 14 против 2. Также Марко отметил, что ничего не угрожает позициям Алекса Албона в «Ред Булле», заявив, что провал в Барселоне был вызван действиями гоночного инженера тайского пилота.