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РИА Новости
РИА Новости

ПСБ и Ульяновская область подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение, которое подписали председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, также предусматривает развитие банковской инфраструктуры в регионе, широкое внедрение современных банковских технологий и повышение доступности финуслуг для жителей и компаний области.В источнике
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РИА Новости

ПСБ и Ульяновская область подписали соглашение о сотрудничестве

РИА Новости09:36
REGNUM

Калужская область и «Промсвязьбанк» будут развивать сотрудничество в ОПК

REGNUM09:23
КП - Калуга

ПСБ и Калужская область развивают сотрудничество

КП - Калуга09:07
ТАСС

ПСБ поможет Калужской области в реализации госпрограмм и развитии систем кредитования

ТАСС09:42
Весть (Калужская область)

Калужская область и «Промсвязьбанк» подписали соглашение о сотрудничестве

Весть (Калужская область)08:22
ТРК Ника

Глава Калужской области и председатель ПАО «Промсвязьбанк» подписали соглашение о сотрудничестве

ТРК Ника07:59

Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского

Белоруссия в непростой для себя период хотела бы ощутить от Украины поддержку, а не слушать "уже заезженные со всех сторон советы", заявил в воскресенье пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
РИА Новости09:06
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В «Ред Булле» заявили, что Квят не оправдывает ожиданий команды

После шести этапов сезона конкурент Квята по команде «Альфа Таури» Пьер Гасли набрал в 7 раз очков больше, чем россиянин — 14 против 2. Также Марко отметил, что ничего не угрожает позициям Алекса Албона в «Ред Булле», заявив, что провал в Барселоне был вызван действиями гоночного инженера тайского пилота.
Bookmaker-ratings.ru20 августа в 10:04
3

Международный фестиваль джаза Koktebel Jazz Party открылся в Крыму

Для проведения Koktebel Jazz Party в условиях высокой эпидемиологической опасности, пришлось даже изменить некоторые положения Указа главы Крыма о режиме повышенной готовности (исключения введены и для фестивалей «Rap Koktebel» и «Таврида-Арт»).
Бизнес-газетавчера в 04:22
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ВЦИОМ: более половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Более половины россиян — 52 процента — пока не готовы применить на себе вакцину от коронавируса, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на форуме "Территория смыслов", ссылаясь на проведенное исследование.
РИА Новостивчера в 08:25
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