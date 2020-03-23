Коронавирус
Банки.руПСБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Малышев отметил, что отделения банка работают в стандартном режиме, а частота дезинфекций офисов увеличена более чем в 20 раз.
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Общество
Брянские кинотеатры закрываются постепенно
Брянские кинотеатры закрываются постепенно Сегодня о простановке показов в связи с распространением коронавируса объявили 2 из 5 городских кинотеатров Брянска, а в остальных, находящихся в областном центре и на периферии, на киносеансы уже можно будет не попасть завтра.
Армия и оружие
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе
Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Политика
СКР возбудил уголовное дело против Чубарова
«Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Ани Лорак удивила поклонников отличной растяжкой
Известная певица опубликовала фотографии у шведской стенки и удивила поклонников отличной растяжкой.
Армия и оружие
Россия завершила переброску помощи в Италию
Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Общество
Украинским пенсионерам и инвалидам выплатят пособие из-за карантина
Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране.
Энергетика
«Роснефть» назвала условия поставки нефти в Белоруссию
Компания «Роснефть» возобновит поставки нефти в Белоруссию на предлагавшихся ею ранее условиях, сообщил журналистам ее представитель.
Политика
Россия исключила жителей ЛНР и ДНР из числа тех, кому запрещен въезд
Правительство РФ разрешило въезд в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Политика
В США заявили о «необычайных переменах» в политике из-за коронавируса
Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер в свою очередь заявил, что «нестабильность, в которой мы сейчас живем, может изменить политику на долгое время».
Общество
Россельхознадзор временно ограничил экспорт всех видов круп
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) временно ввела ограничения на экспорт из России всех видов круп.
Происшествия
Опубликовавший фейковый ролик о коронавирусе в Приморье извинился
Автор фейкового ролика о якобы заболевших коронавирусом работниках одного из предприятий в Уссурийске извинился перед жителями, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии
Футбол
Яка Бийол: «В Словении обстановка чуть более напряжённая, чем здесь»
В эксклюзивном интервью bobsoccer.ru полузащитник ЦСКА Яка Бийол рассказал, как проводит время в период вынужденной паузы в чемпионате России.
Политика
Москвичам предложат электронное голосование по поправкам в Конституцию
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) предложила предоставить жителям столицы возможность проголосовать по поправкам в Основной закон дистанционно.
Экономика
ЕС может впервые в истории приостановить действие базового документа еврозоны
ЕС может впервые в истории приостановить действие базового документа еврозоны.
Общество
В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрирован 61 новый случай коронавирусной инфекции. Соответствующая информация появилась на сайте Роспотребнадзора.
Футбол
Дзюба раскритиковал россиян из-за отношения к карантину
Игрок петербургского "Зенита" Артем Дзюба раскритиковал россиян, которые безответственно относятся к карантину, передает пресс-служба сине-бело-голубых.
Общество
Глава Верховного суда вмешался в спор Евгения Гинера и «Росгосстраха»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев вмешался в спор между страховой компанией «Россгострах» и страховщиком жизни «Капитал Лайф», следует из карточки дела.
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына
Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Происшествия
СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Общество
В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд
В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Энергетика
Нефтяные цены на открытии торгов обвалились на 8%
В понедельник, 23 марта, цена на нефть Brent в начале торгов упала на 8% и опустилась ниже $25 за баррель.
Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
Музыка
«Евровидение-2020» может пройти в формате онлайн-концерта
Организаторы «Евровидения-2020» рассматривают возможность провести музыкальное шоу онлайн и без конкурсной составляющей.
Здоровье
Названы сроки спада эпидемии коронавируса в России
Спад эпидемии коронавируса в России ожидается летом.
Общество
Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса
Люди, заразившиеся коронавирусом, могут перестать ощущать вкус еды или различать запахи.
Здоровье
Названы болезни, повышающие риск смерти от коронавируса
Итальянские медики рассказали о том, какие болезни повышают риск смерти при заражении коронавирусом.
Общество
СК проводит проверку из-за фейков о числе заразившихся коронавирусом
Следственный комитет проводит доследственную проверку из-за распространения недостоверной информации о количестве заразившихся коронавирусом в России, сообщила пресс-служба ведомства.
Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.