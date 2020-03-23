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Общество Брянские кинотеатры закрываются постепенно Брянские кинотеатры закрываются постепенно Сегодня о простановке показов в связи с распространением коронавируса объявили 2 из 5 городских кинотеатров Брянска, а в остальных, находящихся в областном центре и на периферии, на киносеансы уже можно будет не попасть завтра.

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Происшествия Опубликовавший фейковый ролик о коронавирусе в Приморье извинился Автор фейкового ролика о якобы заболевших коронавирусом работниках одного из предприятий в Уссурийске извинился перед жителями, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.

Шоу-бизнес Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.

Происшествия СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.