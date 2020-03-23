Коронавирус

Банки.руБанки.руПСБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Малышев отметил, что отделения банка работают в стандартном режиме, а частота дезинфекций офисов увеличена более чем в 20 раз.
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Банки зовут на кредитные каникулы

Коммерсантъ10:53

ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Российская газета03:12

Крупнейшие банки РФ готовы предоставить кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

ТАСС09:34

ПСБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Банки.ру08:30

Один из банков предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Известия03:25

Промсвязьбанк предоставит пострадавшим от коронавируса кредитные каникулы

Интерфакс08:55

ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

РБК03:04
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
Общество

Брянские кинотеатры закрываются постепенно

Брянские кинотеатры закрываются постепенно Сегодня о простановке показов в связи с распространением коронавируса объявили 2 из 5 городских кинотеатров Брянска, а в остальных, находящихся в областном центре и на периферии, на киносеансы уже можно будет не попасть завтра.
Брянский ворчун 07:59
Армия и оружие

Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:23
Политика

СКР возбудил уголовное дело против Чубарова

«Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Известия 10:52
Шоу-бизнес

Ани Лорак удивила поклонников отличной растяжкой

Известная певица опубликовала фотографии у шведской стенки и удивила поклонников отличной растяжкой.
Дни24 10:11
Армия и оружие

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Общество

Украинским пенсионерам и инвалидам выплатят пособие из-за карантина

Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране.
Lenta.ru 05:31
Энергетика

«Роснефть» назвала условия поставки нефти в Белоруссию

Компания «Роснефть» возобновит поставки нефти в Белоруссию на предлагавшихся ею ранее условиях, сообщил журналистам ее представитель.
РБК 11:03
Политика

Россия исключила жителей ЛНР и ДНР из числа тех, кому запрещен въезд

Правительство РФ разрешило въезд в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик.
ТАСС 04:27
Политика

В США заявили о «необычайных переменах» в политике из-за коронавируса

Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер в свою очередь заявил, что «нестабильность, в которой мы сейчас живем, может изменить политику на долгое время».
Lenta.ru 10:54
Общество

Россельхознадзор временно ограничил экспорт всех видов круп

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) временно ввела ограничения на экспорт из России всех видов круп.
Профиль 11:18
Происшествия

Опубликовавший фейковый ролик о коронавирусе в Приморье извинился

Автор фейкового ролика о якобы заболевших коронавирусом работниках одного из предприятий в Уссурийске извинился перед жителями, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
РИА Новости 07:08
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Армия и оружие

Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии

Политика Сегодня 10:01
Футбол

Яка Бийол: «В Словении обстановка чуть более напряжённая, чем здесь»

В эксклюзивном интервью bobsoccer.ru полузащитник ЦСКА Яка Бийол рассказал, как проводит время в период вынужденной паузы в чемпионате России.
Bobsoccer 09:22
Политика

Москвичам предложат электронное голосование по поправкам в Конституцию

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) предложила предоставить жителям столицы возможность проголосовать по поправкам в Основной закон дистанционно.
Lenta.ru 11:08
Экономика

ЕС может впервые в истории приостановить действие базового документа еврозоны

ЕС может впервые в истории приостановить действие базового документа еврозоны.
Вместе-РФ 09:30
Общество

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрирован 61 новый случай коронавирусной инфекции. Соответствующая информация появилась на сайте Роспотребнадзора.
Областная газета вчера в 09:20
Футбол

Дзюба раскритиковал россиян из-за отношения к карантину

Игрок петербургского "Зенита" Артем Дзюба раскритиковал россиян, которые безответственно относятся к карантину, передает пресс-служба сине-бело-голубых.
Газета.Ru 09:40
Общество

Глава Верховного суда вмешался в спор Евгения Гинера и «Росгосстраха»

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев вмешался в спор между страховой компанией «Россгострах» и страховщиком жизни «Капитал Лайф», следует из карточки дела.
РБК 09:34
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына

Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Вечерняя Москва 21 марта в 15:59
Происшествия

СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Ведомости 08:46
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Российская газета 10:29
Энергетика

Нефтяные цены на открытии торгов обвалились на 8%

В понедельник, 23 марта, цена на нефть Brent в начале торгов упала на 8% и опустилась ниже $25 за баррель.
RT на русском 06:57
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
РИА Новости 09:50
Музыка

«Евровидение-2020» может пройти в формате онлайн-концерта

Организаторы «Евровидения-2020» рассматривают возможность провести музыкальное шоу онлайн и без конкурсной составляющей.
Город+ 10:02
Здоровье

Названы сроки спада эпидемии коронавируса в России

Спад эпидемии коронавируса в России ожидается летом.
UfaTime.ru 06:11
Общество

Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса

Люди, заразившиеся коронавирусом, могут перестать ощущать вкус еды или различать запахи.
Live24 вчера в 05:00
Здоровье

Названы болезни, повышающие риск смерти от коронавируса

Итальянские медики рассказали о том, какие болезни повышают риск смерти при заражении коронавирусом.
Shraibikus News вчера в 02:57
Общество

СК проводит проверку из-за фейков о числе заразившихся коронавирусом

Следственный комитет проводит доследственную проверку из-за распространения недостоверной информации о количестве заразившихся коронавирусом в России, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 11:08
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
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