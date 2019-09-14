Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не придает значения лидерству команды в чемпионате Голландии. Клуб из Арнема набрал 11 очков в 5 играх. На счету «Аякса» и ПСВ по 10 очков, однако оба клуба провели на игру меньше.

Спорт день за днем

Шоу-бизнес Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).

Происшествия Два туриста из РФ пострадали в Турции во время полета на парашюте На юге Турции в Анталье два россиянина пострадали из-за несчастного случая при парасейлинге - полете на парашюте за катером.

Футбол «Локомотив» недоволен датой матча Кубка России против «Балтики» Кирилл Брейдо, который является директором по связям с общественностью "Локомотива" сообщил, что железнодорожники разочарованы решением РФС назначить матч 1/16 финала Кубка России против "Балтики" на 25 сентября.

Шоу-бизнес Нейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк победить болезнь О состоянии здоровья популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк постоянно поступают противоречивые сведения.

Происшествия Число жертв ДТП под Ярославлем возросло до восьми Число погибших в результате ДТП в Ярославской области возросло до восьми, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональные власти.

Экономика Bloomberg сообщил о возможном кредите МВФ для Украины на $5 млрд Украина готова согласиться на условия Международного валютного фонда (МВФ) по новому кредиту на сумму около $5 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Шоу-бизнес Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.

Политика МИД Украины выступил против амнистии в Донбассе Подписанные Украиной Минские соглашения требуют от Киева принятия закона об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц, изменение Конституции, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей и их право на языковое самоопределение, восстановление социально-экономических связей с не подконтрольными Киеву территориями и ряд других мер.

Происшествия На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.

Игры Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.

Происшествия На Алтае произошло сильное землетрясение В пресс-службе МЧС республики Алтай сообщили, что 13 сентября в 11:15 по местному времени в 30 километрах от села Акташ было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3.

Экономика Силуанов рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений Разработанная Минфином России новая система добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием "гарантированный пенсионный продукт" не предполагает автоматического включения граждан в нее, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.

Футбол Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки.

Политика Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.

Кино В сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту На YouTube-канале Disney появилось видео, где актриса Анджелина Джоли предстаёт в образе Малифисенты.

Политика Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией Из украинских учебников и школьной программы может исчезнуть упоминание о дружбе с Россией.

Общество В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Театры «Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.

Транспорт В Москве прошёл парад городской техники Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.

Армия и оружие NI назвал российское оружие, способное «покорить весь мир» Российская торпеда "Шквал", способная развивать скорость до 370 км/ч, поразила экспертов американского издания NI, которые отметили ее особенные характеристики.