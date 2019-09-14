Футбол
Спорт-ЭкспрессПСВ — Витесс 3:0 (2-й тайм)
Доньелл Мален
|18′
Доньелл Мален
|36′
Доньелл Мален
|46′
|58′
Джей-Рой Грот
Нуа Дико
|67%
|Владение мячом
|33%
|1
|Удары в сторону ворот
|4
|9
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|6
|1
|Офсайды
|1
|4
|Угловые
|3
|4
|Фолы
|5
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
ПСВ
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Зоет
22
Думфрис
5
Баумгартль
4
Виргевер
28
Боскальи
18
Росарио
10
Бергвейн
8
Хендрикс
24
Ихаттарен
9
Мален
3 ×
7
Брума
22
Пасвеер
2
Леливельд
30
Дуки
3
Обиспо
5
Кларк
14
Таннане
10
Базур
21
Беро
20
Дико
9
Матавж
11
Линссен
Витесс
Расстановка 4‑4‑2
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не придает значения лидерству команды в чемпионате Голландии. Клуб из Арнема набрал 11 очков в 5 играх. На счету «Аякса» и ПСВ по 10 очков, однако оба клуба провели на игру меньше.
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Слуцкий: «Лидерство „Витесса“ ничего не значит. У нас нет запаса по игре и очкам»
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 15:47, Вашингтон
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