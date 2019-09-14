Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессПСВ — Витесс 3:0 (2-й тайм)

ПСВ — Витесс
3 – 0
2-й тайм
Чемпионат Нидерландов
Стадион «Филипс»
Доньелл Мален
18′
Доньелл Мален
36′
Доньелл Мален
46′
58′
Джей-Рой Грот
Нуа Дико
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не придает значения лидерству команды в чемпионате Голландии. Клуб из Арнема набрал 11 очков в 5 играх. На счету «Аякса» и ПСВ по 10 очков, однако оба клуба провели на игру меньше.
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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