Футбол

RT на русскомRT на русском«Витесс» Слуцкого разгромно проиграл ПСВ в чемпионате Нидерландов

ПСВ — Витесс
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат Нидерландов, сегодня
Стадион «Филипс»
Доньелл Мален
18′
Доньелл Мален
36′
Доньелл Мален
46′
58′
Джей-Рой Грот
Нуа Дико
Стивен Бергвейн
Коди Гакпо
62′
64′
Тим Матавж
Томас Бейтинк
Мохаммед Ихаттарен
Константинос Митроглу
71′
73′
Ришедли Базур
Брума
Рицу Доан
79′
Доньелл Мален
83′
Доньелл Мален
89′
ПСВ вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Голландии, набрав 13 очков. Подопечные Слуцкого опустились на третью строчку, имея в своём активе 11 баллов. Ранее Слуцкий высказался о лидерстве «Витесса» в чемпионате Нидерландов по футболу.
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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