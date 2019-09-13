Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессПСВ — Витесс 5:0

ПСВ — Витесс
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат Нидерландов, вчера
Стадион «Филипс»
Доньелл Мален
18′
Доньелл Мален
36′
Доньелл Мален
46′
58′
Джей-Рой Грот
Нуа Дико
Стивен Бергвейн
Коди Гакпо
62′
64′
Тим Матавж
Томас Бейтинк
Мохаммед Ихаттарен
Константинос Митроглу
71′
73′
Ришедли Базур
Брума
Рицу Доан
79′
Доньелл Мален
83′
Доньелл Мален
89′
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не придает значения лидерству команды в чемпионате Голландии. Клуб из Арнема набрал 11 очков в 5 играх. На счету «Аякса» и ПСВ по 10 очков, однако оба клуба провели на игру меньше.
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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