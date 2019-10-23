Лига чемпионов

News.ruNews.ru«ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Ман Сити» забили по пять мячей в матчах ЛЧ

Галатасарай — Реал
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Тюрк Телеком Арена»
18′
Тони Кроос
Райан Донк
Софиан Фегули
46′
Жан Микаэль Сери
46′
Юнес Бельханда
Омер Байрам
67′
Стивен Нзонзи
69′
Жан Микаэль Сери
Эмре Мор
77′
79′
Эден Азар
Винисиус Жуниор
79′
Федерико Вальверде
Хамес Родригес
82′
Родриго
Лука Йович
90′+1′
Тони Кроос
90′+2′
Тибо Куртуа
Маркао Тейшейра
90′+3′
Мариано
90′+4′
Матчи первого игрового дня третьего тура группового турнира Лиги чемпионов получились результативными: не было зафиксировано ни одной нулевой ничьей, а три гранда отправили в ворота соперников по пять мячей.
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