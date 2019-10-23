Лига чемпионов
News.ru«ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Ман Сити» забили по пять мячей в матчах ЛЧ
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Тюрк Телеком Арена»
|18′
Тони Кроос
Райан Донк
Софиан Фегули
|46′
Жан Микаэль Сери
|46′
Юнес Бельханда
Омер Байрам
|67′
Стивен Нзонзи
|69′
Жан Микаэль Сери
Эмре Мор
|77′
|79′
Эден Азар
Винисиус Жуниор
|79′
Федерико Вальверде
Хамес Родригес
|82′
Родриго
Лука Йович
|90′+1′
Тони Кроос
|90′+2′
Тибо Куртуа
Маркао Тейшейра
|90′+3′
Мариано
|90′+4′
|54%
|Владение мячом
|46%
|84%
|Процент точных передач
|80%
|4
|Удары в сторону ворот
|10
|3
|Удары в створ ворот
|13
|12
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|1
|8
|Угловые
|3
|10
|Отборы
|16
|15
|Фолы
|3
|4
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Галатасарай
Расстановка 4‑3‑3
1
Муслера
22
Мариано
27
Луйиндама
45
Тейшейра
55
Нагатомо
89
Фегули
92
Нзонзи
97
Мор
19
Байрам
23
Андоне
11
Бабел
13
Куртуа
2
Карвахаль
4
Рамос
5
Варан
12
Марсело
16
Родригес
14
Каземиро
8
Кроос
18
Йович
9
Бензема
25
Жуниор
Реал
Расстановка 4‑3‑3
Матчи первого игрового дня третьего тура группового турнира Лиги чемпионов получились результативными: не было зафиксировано ни одной нулевой ничьей, а три гранда отправили в ворота соперников по пять мячей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Сити» загрузили соперникам по пятерке. Главное в Лиге чемпионов
Sport24.ruвчера в 18:20
Хет-трик Мбаппе и Стерлинга, минимальная победа «Реала» в Стамбуле. Результаты игрового дня ЛЧ
Спорт день за днемвчера в 17:02
«ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Мансити» забили по пять мячей в играх Лиги чемпионов
Российская газетавчера в 17:21
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 02:14, Вашингтон
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Газета.Ru вчера в 23:16
Армия и оружие
Бомбардировщики США совершили полеты около Крыма
Стратегические бомбардировщики США отработали тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 20:58
Политика
Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru вчера в 07:38
Армия и оружие
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
Происшествия
В Перми 11-летняя девочка погибла в бассейне
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после гибели во вторник 11-летней девочки в бассейне спорткомплекса "Олимпия" города Перми.
ТАСС вчера в 11:02
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
РБК вчера в 20:35
Происшествия
Под Челябинском в частном доме погибли пять человек
В посёлке Роза Челябинской области пять человек насмерть отравились угарным газом.
REGNUM 02:05
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия 21 октября в 19:17
Армия и оружие
Шойгу: у США осталось 1,5 часа на исполнение обязательств в Сирии
Шойгу обратил внимание на то, что у США осталось полтора часа на выполнение обязательств.
Красная весна вчера в 14:29
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома
На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Актуальные Новости 20 октября в 06:16
Энергетика
Цены на нефть снижаются в среду утром
По данным торгов, к 05.30 утра по московскому времени цены на североморскую нефть Brent снижались на 0,42%, до 59,45 долларов за баррель, цены на западнотехасскую нефть WTI к это времени снизились на 0,7%, до 54,10 долларов за баррель.
Московский Комсомолец вчера в 22:30
Общество
Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
РИА Новости вчера в 11:31
Футбол
16-летний футболист попал в сборную Андорры по видеозаписи гола
Футболист немецкого клуба "Карбенер" Пау Бабот попал в сборную Андорры при помощи довольно оригинального способа.
Pravda.Ru вчера в 07:38
Политика
WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
РБК вчера в 17:56
Авто
Эксперты назвали ситуации, когда надо менять тормозную жидкость
Сотрудники издания «Автовзгляд» назвали признаки, при которых надо быстрее менять тормозную жидкость.
7 новостей вчера в 08:52
Политика
Правительство ФРГ не сочло «голодомор» геноцидом
Посол Украины в Германии Андрей Мельник немедленно раскритиковал правительство ФРГ за отказ признать "голодомор" геноцидом и выразил мнение, что аргументы Берлина "не выдерживают серьезной критики", сообщает РИА Новости.
Российская газета 02:06
Политика
США начали консультации с Токио о размещении ракет средней дальности
Вашингтон начал консультации с японской стороной о развертывании новых ракет средней дальности после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Известия вчера в 01:11
Экономика
РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн
По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
РБК вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Меган Маркл впервые откровенно рассказала о жизни в королевской семье
В фильме Меган Маркл призналась, что страдает.
Городской портал Новый Нижний 00:43
Общество
Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова
Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
РБК 02:05
Армия и оружие
Турция заявила об окончании военной операции в Сирии
Курдские вооруженные формирования подтвердили вывод своих подразделений в письме вице-премьеру США Майклу Пенсу .
Новостной фронт вчера в 22:34
Политика
Зеленский рассчитывает на скорую встречу «нормандской четвёрки»
Украина рассчитывает на проведение встречи лидеров нормандского формата в ближайшее время, заявил глава государства Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
RT на русском 01:52
Игры
Игры Electronic Arts могут вернуться в Steam
Сайт TheNerdMag предполагает, что это может быть подготовкой интеграции двух интернет-сервисов или возвращением игр EA на платформу.
Cyber.sports.ru вчера в 14:54
Происшествия
Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Газета.Ru вчера в 21:56
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru вчера в 01:18
Футбол
Сарри: «Ювентус» должен был забивать «Локомотиву» больше
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри после матча группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива" (2:1) остался недоволен реализацией опасных моментов своих подопечных.
Газета.Ru вчера в 22:18
Происшествия
На Урале девочка-подросток ушла в школу и пропала
REGNUM вчера в 23:18