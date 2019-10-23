Матчи первого игрового дня третьего тура группового турнира Лиги чемпионов получились результативными: не было зафиксировано ни одной нулевой ничьей, а три гранда отправили в ворота соперников по пять мячей.

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«ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Ман Сити» забили по пять мячей в матчах ЛЧ

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