Зидан отдаст инициативу Тухелю и сыграет в свой любимый футбол на контратаках. 18 сентября на стадионе «Парк де Пренс» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» примет мадридский «Реал». По мнению экспертов, больше шансов на победу у парижан.

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Футбол Робертсон удалил аккаунт в «Твиттере» из-за массовых оскорблений По информации источника, причиной удаления профиля в социальной сети стали массовые оскорбления в адрес 25-летнего футболиста после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (0:2). Напомним, на 82-й минуте встречи Робертсон заработал пенальти в ворота «Ливерпуля», который реализовал нападающий неаполитанской команды Дрис Мертенс.

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