Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди начнет матч 1-го тура Лиги чемпионов против «Реала» в стартовом составе, сообщает Le Parisien. Аргентинец впервые выйдет в основе парижан. Игрок в конце летнего трансферного окна перешел во французский клуб из «Интера».

Икарди сыграет в старте «ПСЖ» против «Реала»

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