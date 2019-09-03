Футбол
Sport24.ruМауро Икарди стал игроком «ПСЖ»
Если парижане активируют опцию выкупа, то оклад Икарди возрастет до 10 млн евро за сезон, а договор будет рассчитан на 4 года. В «ПСЖ» нападающий будет играть под 18-м номером. В прошлом сезоне Мауро Икарди принял участие в 37 матчах за «Интер», забил 17 голов и отдал 5 результативных передач.
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Мауро Икарди: «Спасибо „ПСЖ“ за доверие. Клуб на ходу, у него большие амбиции»
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