«Реал» без своего защитника Серхио Рамоса проиграл в Лиге чемпионов все последние пять матчей. Испанский защитник не принимал участия во встречах с «ПСЖ», «Аяксом», дважды с ЦСКА и «Ювентусом», и во всех мадридская команда терпела поражение.

«Реал» без Рамоса проиграл в Лиге чемпионов последние пять матчей

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