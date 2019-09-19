Лига чемпионов
Чемпионат«Реал» без Рамоса проиграл в Лиге чемпионов последние пять матчей
«Реал» без своего защитника Серхио Рамоса проиграл в Лиге чемпионов все последние пять матчей. Испанский защитник не принимал участия во встречах с «ПСЖ», «Аяксом», дважды с ЦСКА и «Ювентусом», и во всех мадридская команда терпела поражение.
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«Реал» пропустил больше гола в 1-м тайме в двух матчах ЛЧ подряд впервые с 2006 года
Sports.ruвчера в 16:26
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Представитель министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики продемонстрировал в прямом эфире арабских телеканалов обломки четырех крылатых ракет, которые атаковали одно из двух нефтяных месторождений на востоке страны.
Москва 24 вчера в 14:03
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Задержан бывший вице-президент «Анжи»
Бывший вице-президент футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов задержан, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД по Дагестану.
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Правительство России одобрило повышение МРОТ на 7,5%
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Через полтора месяца шквал предложений сократится, и продвижение кредитных продуктов будет направлено прежде всего на зарплатных и привилегированных клиентов, а также кросс-продажи.
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В ЛНР заявили о попытке взрыва моста в Луганске
Попытка взрыва моста произошла в Луганске, он не разрушен, на месте работают правоохранители, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах самопровозглашенной Луганской народной республики.
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Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Московские власти согласовали митинг Либертарианской партии на проспекте Академика Сахарова 28 сентября.
Ведомости 05:33
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией
В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 18:44
Происшествия
Трое омских подростков изнасиловали 14-летнюю девочку
Как стало известно, преступление было совершено в одном из сел области, когда школьница возвращалась домой.
Evo-rus.com 02:20
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НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова»
НАТО опубликовало статью о проблемах морской безопасности и упомянуло в ней несуществующее «море Азимова».
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Общество
Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.
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Новая модификация относится к серии Mi TV 4A и при 70-дюймах у телевизора разрешение 3840х2160 пикселей (4К).
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Общество
УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе
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ТАСС 02:39
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Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями.
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Новый сменный гибрид Skoda Superb iV производится исключительно в Квасинах, где он построен на той же производственной линии, что и модификации Superb, которые приводятся в движение исключительно двигателем внутреннего сгорания.
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Политика
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Нетаньяху призвал «Кахоль-Лаван» сформировать правительство национального единства
Окончательные результаты пока не объявлены, однако известно, что правящая партия «Ликуд» и оппозиционная «Кахоль-Лаван» набирают примерно одинаковое количество голосов.
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Извержение вулкана на спутнике Юпитера произойдет со дня на день
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Ридус вчера в 04:37
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Мессенджеры стали самыми популярными приложениями в смартфонах россиян
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Афиша Daily 08:30
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Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
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РБК 08:41