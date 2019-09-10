Футбол

ЧемпионатЧемпионат«ПСЖ» хочет продать Неймара в зимнее трансферное окно

Как сообщает Sport.es со ссылкой на Tuttosport, спортивный директор парижан Леонардо хочет осуществить продажу 27-летнего футболиста в зимний трансферный период. Функционер устал от слухов и давления на клуб, которое оказывает окружение Неймара.
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«ПСЖ» решил продать Неймара в зимнее трансферное окно

Советский спорт06:29

«ПСЖ» хочет продать Неймара в зимнее трансферное окно

Чемпионат06:20

Руководство «ПСЖ» зимой намерено продать Неймара

Sport24.ru06:00

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Руководство «ПСЖ» приняло решение расстаться с Неймаром в январе

Sport.ru06:29

«ПСЖ» решил продать Неймара в зимнее трансферное окно

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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 08:04, Вашингтон
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