Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар может покинуть команду в январе, сообщает издание Sport.es. Согласно источнику, спортивный директор парижского клуба Леонардо устал от давления со стороны окружения бразильца и вынужденно согласился на его продажу.

«ПСЖ» может продать Неймара в зимнее трансферное окно

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