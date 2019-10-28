Футбол

ProstoProSportProstoProSportДубли Икарди и Мбаппе помогли «ПСЖ» разгромить «Марсель»

«ПСЖ» разгромил «Марсель» в матче 11-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Париже и завершилась со счетом 4:0. Дублями в первом тайме отметились Мауро Икарди и Килиан Мбаппе.
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