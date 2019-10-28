Футбол
ProstoProSportДубли Икарди и Мбаппе помогли «ПСЖ» разгромить «Марсель»
«ПСЖ» разгромил «Марсель» в матче 11-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Париже и завершилась со счетом 4:0. Дублями в первом тайме отметились Мауро Икарди и Килиан Мбаппе.
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Происшествия
Ребенок «без лица» родился в Португалии
По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Газета.Ru вчера в 00:46
Армия и оружие
Назначен преемник ликвидированного главаря ИГ
Собеседник издания подчеркнул, что ликвидированный лидер ИГ был номинальной главой террористов.
Lenta.ru 17:13
Шоу-бизнес
Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее бельё
Любовь Успенская приняла участие в YouTube-шоу Ирины Чесноковой "Бар в большом городе", на котором сделала неожиданное признание.
ИнфоСМИ 13:57
Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru 25 октября в 01:21
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Автоспорт
Шарль Леклер: Стратегия не сработала
Шарль Леклер стартовал с поула в Мексике, но закончил гонку четвёртым.
F1news.ru 17:39
Кино
В прокат вышел триллер «Текст» по роману Дмитрия Глуховского
RuNews24.ru 25 октября в 14:02
Гаджеты
Самый дешёвый флагман на Qualcomm Snapdragon 855 появился в продаже
Китайский производитель Meizu запустил в продажу самый дешёвый флагман на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 855.
Игромания.ру 18:12
Авто
Составлен список автомобилей, которые будет сложно продать
Эксперты назвали автомобили, от которых будет сложно избавиться в подержанном виде на вторичном рынке.
Накануне.Ru 18:26
Общество
В Барселоне проходит акция противников независимости Каталонии
Напомним, массовые акции протеста в Каталонии начались 14 октября после того, как Верховный суд испании вынес приговоры 12 политикам региона, связанным с проведением в 2017 году незаконного референдума о независимости.
Аргументы и Факты 12:47
Происшествия
Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции
Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.
Известия 16:36
Общество
Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять
Гендиректор сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон считает, что движение, которое осуждает потребление, представляет собой серьезную социальную угрозу.
РБК 12:21
Армия и оружие
Недостатки Patriot предложили замаскировать российским методом
Обозреватель ТАСС Виктор Литовкин пояснил, что комплекс противоракетной обороны нуждается в подобии российских зенитных ракетно-пушечных комплексах "Панцирь С-1".
РЕН ТВ 18:35
Общество
Бизнесмены стали сильнее бояться искусственного интеллекта
Опрос показал, что в ИИ в той или иной мере инвестируют 90% компаний, а девять из десяти руководителей согласны с тем, что эти технологии предоставляют выгодную возможность для развития бизнеса.
РБК 17:00
Технологии
Uber тестирует продажу кулинарных курсов
Жителям Сан-Франциско, которые заказывают еду через приложение Uber Eats, по почте пришло предложение посещать кулинарные курсы оффлайн.
Inc. Russia вчера в 12:42
Политика
В Кремле рассказали о создании меморандума России и Турции по Сирии
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, как создавался меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке САР, который был в итоге подписан президентами Турции и России.
Журналистская правда 07:21
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
Российская газета 05:19
Экономика
Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП
В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 25 октября в 08:16
Экономика
Пенсионерам хотят увеличить единовременную выплату
ПФР хочет поменять порядок расчета и назначать ежемесячную выплату лишь тем пенсионерам, у которых она превысит 20% от федерального уровня прожиточного минимума пенсионеров (сейчас этот показатель равен 8846 рублям).
Primpress.ru 16:00
Технологии
На смену SMS придут RCS-сообщения
В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.
Ruposters.ru 25 октября в 06:43
Общество
В Калифорнии введен режим ЧС из-за пожаров
В Калифорнии введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом пожаров на своей странице в Twitter сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом.
Газета.Ru 16:51
Космос
Американский космоплан вернулся с секретной миссии
Вести.Ru 13:35
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять своих сослуживцев из-за дедовщины. Такой версии не исключает его отец, пишет 72.ru.
REGNUM 14:36
Космос
NASA отправит зонд для оценки количества льда на Луне
Американское аэрокосмическое агентство NASA планирует отправить автоматическую межпланетную станцию на Луну в 2022 году для составления карты водных ресурсов.
REGNUM вчера в 04:24
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Армия и оружие
Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО
План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО, — из области фантастики.
РБК 15:55
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ 24 октября в 22:26
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51