Футбол

Советский спортСоветский спорт«ПСЖ» решил продать Неймара в зимнее трансферное окно

Спортивный директор ПСЖ Леонардо хочет избавиться от Неймара. Согласно источнику, функционер устал от давления со стороны его агентов и дал согласие на продажу игрока. Отмечается, что сейчас главный вопрос заключается в том, где хочет оказаться футболист.
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«ПСЖ» решил продать Неймара в зимнее трансферное окно

Советский спорт06:29

«ПСЖ» хочет продать Неймара в зимнее трансферное окно

Чемпионат06:20

Руководство «ПСЖ» зимой намерено продать Неймара

Sport24.ru06:00

Руководство «ПСЖ» собирается зимой продать Неймара

Матч ТВ07:09

«ПСЖ» настроен продать Неймара в зимнее трансферное окно

Спорт-Экспресс07:39

Руководство «ПСЖ» приняло решение расстаться с Неймаром в январе

Sport.ru06:29

Квартет «A». Неймар и Мбаппе против «Реала»

Soccer.ru08:00
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Президент России Владимир Путин предложил председателю правления Сбербанка Герману Грефу использовать наработки банка в сфере искусственного интеллекта в государственном управлении.
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Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
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Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
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Как сообщил ранее журналистам глава фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, Поклонская выразила желание перейти в комитет по международным делам, так как хочет работать по международной тематике и получает в настоящее время профильное образование.
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Крейсер «Маршал Устинов» Северного флота зашел в порт Александрии

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Президент Путин назначил нового прокурора Москвы

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Футбол

«Пусть убеждают игрой». Кокорин и Мамаев могут вернуться в сборную

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что Кокорин и Мамаев имеют большие шансы вновь попасть в сборную страны.
Телеканал 360° 08:19
Происшествия

Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск

Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.
Известия 10:32
Армия и оружие

МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США

Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».
РБК 10:59
Политика

США ввели санкции против двух сотрудников СК России

США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 10:49
Политика

Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык

В пояснительной записке к законопроекту депутаты Партии реформ указали, что переход образования на эстонский язык должен начаться с детских садов с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 05:55
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Документы о начале Второй мировой войны рассекретило Минобороны РФ

Страна Советов on-line вчера в 01:40
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Число пострадавших в ДТП со «скорой» в Ленобласти возросло до пяти

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Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей

РИА Новости вчера в 23:10
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Роналду зарабатывает в «Ювентусе» 31 млн евро за сезон

Форвард "Старой Синьоры" получается в Турине 31 миллион евро за сезон.
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Новой батареи Tesla хватит на 1,6 млн км

Система охлаждения повышает это число до 6000 циклов, что эквивалентно дистанции около 1,6 млн км. Важно это и для другого бизнеса Tesla - по созданию систем хранения энергии.
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Путин поручил обдумать расширение археологических раскопок в Кремле

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Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости вчера в 06:48
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Кристиан Бэйл дал совет Роберту Паттинсону в роли Бэтмена

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Футболистка сборной США обвинила Роналду в том, что он деньгами замял дело об изнасиловании

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Бывший гендиректор ТНТ назначен вице-президентом МТС по медиабизнесу

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Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице

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Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
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Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
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Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером

Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
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Политика

В Госдуме открывается осенняя сессия

Школы ждут большие изменения Горячее питание для учеников младших классов будет бесплатным, а учителей разгрузят от непомерной бумажной отчётности — соответствующие законопроекты готовятся к внесению в осеннюю сессию Госдумы.
Парламентская газета вчера в 17:01
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В США рассказали, зачем России золото

Как отмечает американский телеканал, Народный банк Китая прибавил около 100 тонн золота к своим запасам с декабря прошлого года, а Россия приобрела 106 тонн драгоценного металла в этом году.
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