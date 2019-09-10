Футбол
Советский спорт«ПСЖ» решил продать Неймара в зимнее трансферное окно
Спортивный директор ПСЖ Леонардо хочет избавиться от Неймара. Согласно источнику, функционер устал от давления со стороны его агентов и дал согласие на продажу игрока. Отмечается, что сейчас главный вопрос заключается в том, где хочет оказаться футболист.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 11:07, Вашингтон
Происшествия
Омбудсмен Бурятии назвала причины задержания соратников шамана
Омбудсмен заявила о намерении направить в МВД Бурятии запрос о судьбе двух помощников якутского «шамана» Александра Габышева, который на протяжении последних нескольких месяцев идет пешком из Якутска в Москву, чтобы, как он сам объясняет, «изгнать Путина», которого считает порождением темных сил.
РБК 08:31
Политика
Путин предложил использовать искусственный интеллект в госуправлении
Президент России Владимир Путин предложил председателю правления Сбербанка Герману Грефу использовать наработки банка в сфере искусственного интеллекта в государственном управлении.
Известия 08:15
Единоборства
Фергюсон хочет провести бой с Хабибом в декабре
Спорт-Экспресс 03:59
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Политика
Поклонская стала зампредом комитета Думы по международным делам
Как сообщил ранее журналистам глава фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, Поклонская выразила желание перейти в комитет по международным делам, так как хочет работать по международной тематике и получает в настоящее время профильное образование.
ТАСС 09:28
Армия и оружие
Крейсер «Маршал Устинов» Северного флота зашел в порт Александрии
Ракетный крейсер "Маршал Устинов", выполняющий задачи дальнего похода в Средиземном море, во вторник совершил деловой заход в город-порт Александрия Республики Египет.
ТАСС 08:19
Политика
Президент Путин назначил нового прокурора Москвы
Экономика сегодня 09:26
Футбол
«Пусть убеждают игрой». Кокорин и Мамаев могут вернуться в сборную
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что Кокорин и Мамаев имеют большие шансы вновь попасть в сборную страны.
Телеканал 360° 08:19
Происшествия
Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск
Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.
Известия 10:32
Армия и оружие
МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США
Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».
РБК 10:59
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 10:49
Политика
Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык
В пояснительной записке к законопроекту депутаты Партии реформ указали, что переход образования на эстонский язык должен начаться с детских садов с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 05:55
Армия и оружие
Документы о начале Второй мировой войны рассекретило Минобороны РФ
Страна Советов on-line вчера в 01:40
Происшествия
Число пострадавших в ДТП со «скорой» в Ленобласти возросло до пяти
Российская газета 10:21
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Футбол
Роналду зарабатывает в «Ювентусе» 31 млн евро за сезон
Форвард "Старой Синьоры" получается в Турине 31 миллион евро за сезон.
Sport.ru 10:29
Наука
Новой батареи Tesla хватит на 1,6 млн км
Система охлаждения повышает это число до 6000 циклов, что эквивалентно дистанции около 1,6 млн км. Важно это и для другого бизнеса Tesla - по созданию систем хранения энергии.
Хайтек+ 02:27
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Кино
Кристиан Бэйл дал совет Роберту Паттинсону в роли Бэтмена
Кристиан Бэйл сыграл Бэтмена в трех фильмах Кристофера Нолана и по себе знает, насколько тяжело сниматься в костюме Темного рыцаря целый день.
КиноПоиск 05:09
Футбол
Футболистка сборной США обвинила Роналду в том, что он деньгами замял дело об изнасиловании
Sport24.ru 09:52
Технологии
Бывший гендиректор ТНТ назначен вице-президентом МТС по медиабизнесу
Игорь Мишин назначен на пост вице-президента, курирующего развитие медиабизнеса МТС, говорится в сообщении компании.
Ведомости 10:26
Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Политика
В Госдуме открывается осенняя сессия
Школы ждут большие изменения Горячее питание для учеников младших классов будет бесплатным, а учителей разгрузят от непомерной бумажной отчётности — соответствующие законопроекты готовятся к внесению в осеннюю сессию Госдумы.
Парламентская газета вчера в 17:01
Финансы
В США рассказали, зачем России золото
Как отмечает американский телеканал, Народный банк Китая прибавил около 100 тонн золота к своим запасам с декабря прошлого года, а Россия приобрела 106 тонн драгоценного металла в этом году.
Национальная служба новостей вчера в 23:48