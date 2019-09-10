Футбол
Спорт-Экспресс«ПСЖ» настроен продать Неймара в зимнее трансферное окно
Спортивный директор "ПСЖ" хотел бы продать 27-летнего нападающего Неймара в зимний трансферный период, поскольку устал от слухов и давления на клуб из-за него, сообщает Sport.ec.
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Культура
Умер фотограф-документалист Роберт Франк
Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.
ТАСС 09:24
Футбол
Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии
Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Газета.Ru 15:22
Шоу-бизнес
Яна Рудковская пообещала не препятствовать свадьбе Димы Билана
Недавно пустили слух: продюсер Билана решила их застраховать на кругленькую сумму – два миллиона долларов.
Собеседник 04:08
Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском 16:38
Армия и оружие
В России создадут двигатель нового поколения
В России ведется разработка двигателя нового поколения, который будет устанавливаться не только в самолетах, но и в вертолетах.
Комсомольская правда вчера в 04:51
Технологии
Русская «шестерка»: в Петербурге разрабатывают модемы для сетей 6G
Прототип модема для сетей 6G разрабатывается на базе лабораторий Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ.
Известия 17:01
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Футбол
Скончался бывший защитник «Зенита» Марк Гек
Мойка78 11:37
Гаджеты
Apple представила три новые модели iPhone
Коммерсантъ 14:31
Политика
Нетаньяху эвакуировали с предвыборной встречи из-за ракетного удара
Премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху эвакуировали с предвыборной встречи в городе Ашдоде после срабатывания сирен воздушной тревоги.
Известия 15:02
Происшествия
В кубанской Тамани введен режим ЧС: пожар уничтожил шесть домов
Режим чрезвычайной ситуации введен в Таманском сельском поселении Краснодарского края, сообщила 10 сентября администрация Темрюкского района.
REGNUM 10:12
Футбол
Англия одержала волевую победу над Косово, пропустив три гола
В матче четвертого тура отбора английские футболисты одержали победу над командой Косово со счетом 5:3. Матч начался для родоначальников футбола шокирующе – уже на первой минуте игры на стадионе "Сент-Мэрис" в Саутгемптоне игрок Косова Валон Бериша открыл счет.
Вести.Ru 17:27
Армия и оружие
В КНДР сообщили об испытаниях сверхкрупной реактивной установки
Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично присутствовал и руководил тестовым запуском сверхгабаритной реактивной системы залпового огня во вторник утром, сообщило ЦТАК.
Интерфакс 18:38
Театры
Фестиваль современного танца DanceInversion открывается в Москве
Юбилейный, двадцатый по счету, фестиваль DanceInversion откроется во вторник вечером постановкой "Весна священная" на сцене Государственного академического Большого театра.
ТАСС 10:35
Армия и оружие
Трамп: США увеличили военные расходы из-за России и Китая
В понедельник, 9 сентября Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками Северной Каролины, сделал заявление, в котором отметил, что американская администрация вынужденно занялась перестройкой своих вооруженных сил и пошла на увеличение военные расходы, во многом из-за России и Китая.
Военное дело 00:53
Футбол
Сборная Украины вырвала ничью в матче с нигерийцами
Футболисты сборной Украины в товарищеском матче сыграли вничью с командой Нигерии.
ProstoProSport 16:26
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев объявил о выходе из партии «Справедливая Россия»
Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев объявил о выходе из партии «Справедливая Россия», где он должен был стать зампредом.
Эхо Москвы 15:31
Финансы
Экономист предрек снижение курса доллара до 30 рублей
Экономический эксперт Андрей Хохрин считает, что курс доллара может снизиться до позабытых 30 рублей. В России скоро наступит новый этап.
Политическая Экспертиза 10:36
Общество
Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой
Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.
РБК 00:32
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Музыка
Шоу композитора Ханса Циммера покажут в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербург приедет шоу с оркестром «Симфоническое таинство — Мир Ханса Циммера» под художественным руководством автора музыки к фильмам «Пираты Карибского моря» и «Интерстеллар».
АБН 10:42
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Гаджеты
Компания Google сообщила о скором выходе сервиса Play Pass
Компания Google опубликовала в своем профиле соцсети Twitter сообщение о разработке сервиса Play Pass.
Дни24 09:09
Политика
Песков прокомментировал отставку Болтона
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков высказался об отставке советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона.
Народные новости 13:45