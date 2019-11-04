Футбол
РИА Новости«ПСЖ» не контактировал с «Монако» по поводу Головина, сообщил источник
Ранее интернет-портал Sport24 сообщил, что Головин входит в сферу интересов "Пари Сен-Жермен", однако на данный момент 23-летний футболист не является первым номером в списке потенциальных приобретений парижан.
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Действующие чемпионы Франции наблюдают за 23-летним футболистом сборной России, однако на данный момент Головин не является первым номером в списке потенциальных приобретений «ПСЖ». Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года за 30 млн евро.Sport24.ru06:27
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