Футбол

РИА НовостиРИА Новости«ПСЖ» не контактировал с «Монако» по поводу Головина, сообщил источник

Ранее интернет-портал Sport24 сообщил, что Головин входит в сферу интересов "Пари Сен-Жермен", однако на данный момент 23-летний футболист не является первым номером в списке потенциальных приобретений парижан.
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Головин входит в сферу интересов «ПСЖ»

Действующие чемпионы Франции наблюдают за 23-летним футболистом сборной России, однако на данный момент Головин не является первым номером в списке потенциальных приобретений «ПСЖ». Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года за 30 млн евро.
Sport24.ru06:27

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Головин входит в сферу интересов «ПСЖ»

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Источник: «ПСЖ» не контактировал с «Монако» по поводу Головина

Sportbox.RU08:11

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Источник: Головин вошёл в сферу интересов ПСЖ

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