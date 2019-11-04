Футбол
РИА Новости«ПСЖ» не контактировал с «Монако» по поводу Головина, сообщил источник
Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин проведет нынешний сезон в "Монако", никаких контактов с "Пари Сен-Жермен" не было, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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с чего всё началось
Действующие чемпионы Франции наблюдают за 23-летним футболистом сборной России, однако на данный момент Головин не является первым номером в списке потенциальных приобретений «ПСЖ». Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года за 30 млн евро.Sport24.ru06:27
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