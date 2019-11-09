Футбол
Евро-футбол.ру«ПСЖ» не сможет платить Мбаппе столько же, сколько Неймару
Источник сообщает, что столичный клуб не сможет платить французскому форварду те же 30 миллионов евро в год, которые зарабатывает его товарищ по команде Неймар.
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Общество
Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
Коммерсантъ вчера в 03:03
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похвасталась новой прической в миникупальнике
Волочкова, оставшаяся довольна работой стилиста, решила на своей странице в Инстаграм похвастаться перед фанатами новой прической, и опубликовала фото, на котором она изображена сразу после похода в салон.
Uznayvse.ru 07 ноября в 11:03
Спорт
Российские пляжники проиграли в полуфинале Межконтинентального кубка
РИА Новости вчера в 11:13
Фигурное катание
Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Китае
Российская спортсменка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при по фигурному катанию в Китае среди женщин-одиночниц.
Газета.Ru 05:31
Общество
Потанин выиграл суд о разделе имущества с бывшей женой
Суд в Лондоне отклонил иск бывшей жены российского бизнесмена Владимира Потанина о разделе имущества на 5,76 миллиардов евро (7,38 миллиардов долларов), пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости вчера в 13:06
Происшествия
Появилось видео момента гибели красноярского актера в ДТП
Актер драмтеатра Минусинска Виктор Бубенков погиб в ДТП в Красноярском крае, аварию запечатлел видеорегистратор автомобиля артиста.
ФАН вчера в 20:04
Футбол
«Ростов» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
RT на русском 10:31
Армия и оружие
ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском
РИА Новости 05:20
Политика
Зеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», сообщается на его официальном сайте.
Коммерсантъ 08:22
Наука
Комнатные растения не очищают воздух в помещении
Уфимские Заметки 07 ноября в 08:02
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Происшествия
В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Газета.Ru 02:51
Происшествия
Бывший мэр Истры сбежал от следствия
Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
Известия 04:16
Политика
В Польше задержан один из лидеров украинских националистов
Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Польше по запросу России задержан зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Игорь Мазур.
RT на русском 10:55
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
REGNUM 09:57
Футбол
«Спартак» назвал состав на матч с «Крыльями Советов»
Московский Комсомолец 10:31
Происшествия
В Коми нашли тело мирового судьи с огнестрельным ранением
В Коми обнаружили тело мирового судьи Жешартского судебного участка с огнестрельным ранением. Об этом сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 08:43
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
РИА Новости 07:31
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина сильно похудела после родов
Светлана Хоркина сильно похудела после рождения второго ребенка.
Дни24 11:00
Футбол
Дубль Вернера принес «Лейпцигу» победу над «Гертой»
Берлинская «Герта» потерпела домашнее поражение от «РБ Лейпцига» (2:4) в матче 11-го тура Бундеслиги.
LiveSport.ru 11:35
Футбол
«Челси» уверенно переиграл «Кристал Пэлас»
В матче 12-го тура чемпионата Англии «Челси» сломил сопротивление «Кристал Пэласа».
Bookmaker-ratings.ru 09:24
Политика
Фарион раскритиковала бойцов ВСУ, говорящих на русском языке
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского телеканала НТА раскритиковала военнослужащих, говорящих по-русски.
РИА Новости 03:34
Авто
Haval озвучила цены на купе-кроссовер Haval F7x для России
Автоновости дня 07 ноября в 13:23
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в убийстве девушки-подростка
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в убийстве девушки-подростка, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
РИА Новости 08:38
Футбол
«Динамо» победило «Рубин» в матче РПЛ
Интерфакс-Спорт 08:42
Культура
Четвёртый сезон «Рика и Морти» получил новую заставку
Adult Swim на своём официальном YouTube-канале представил новую заставку четвёртого сезона анимационного сериала «Рик и Морти», в которой, помимо прочего, можно увидеть двухголового гуся.
Игромания.ру 01:50
Футбол
Роналду может пропустить матч с «Миланом» из-за болей в колене
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может пропустить матч 12-го тура Серии А с «Миланом».
Metaratings 10:00
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40