Источник сообщает, что столичный клуб не сможет платить французскому форварду те же 30 миллионов евро в год, которые зарабатывает его товарищ по команде Неймар.

«ПСЖ» не сможет платить Мбаппе столько же, сколько Неймару

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