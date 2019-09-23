Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ruПСЖ обыграл «Лион» благодаря голу Неймара

В матче 6-го тура французской Лиги 1 «Лион» потерпел домашнее поражение от «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:1. Единственный мяч был забит на 87-й минуте.
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Неймар: «С каждым матчем „ПСЖ“ становится только лучше»

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Неймар: «С каждым матчем „ПСЖ“ становится только лучше»

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«Лион» уступил «ПСЖ»

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В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину

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Согласие Копенгагена на прокладку трубопровода "Северный поток-2" в своих водах даст возможность строителям закончить работы, не выбиваясь из графика.
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«Краснодар» в гостях уступил ЦСКА

Футбольный клуб «Краснодар» 22 сентября на выезде проиграл московскому ЦСКА Матч прошел в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги в Москве на поле «ВЭБ-Арены».
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Новые правила расчета транспортного налога начали действовать в РФ, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).
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Со вторника москвичей ждет ясная погода

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