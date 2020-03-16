Коронавирус

Газета.RuГазета.Ru«ПСЖ» пожертвует €100 тысяч на борьбу с коронавирусом

Французский "Пари Сен-Жермен" пожертвует €100 тысяч на борьбу с коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.
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«ПСЖ» пожертвовал 100 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

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