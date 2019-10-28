Футбол
Газета.Ru«ПСЖ» разгромил «Марсель» в французском класико
В Париже на стадионе "Парк де Пренс" прошло французское класико - матч между столичным "Пари Сен-Жермен" и "Олимпиком" из Марселя. Разгромную победу в игре 11-го тура одержала команда немецкого специалиста Томаса Тухеля - 4:0. Все четыре мяча парижский клуб забил в первом тайме.
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