В Париже на стадионе "Парк де Пренс" прошло французское класико - матч между столичным "Пари Сен-Жермен" и "Олимпиком" из Марселя. Разгромную победу в игре 11-го тура одержала команда немецкого специалиста Томаса Тухеля - 4:0. Все четыре мяча парижский клуб забил в первом тайме.

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Фигурное катание Трусова обновила два рекорда мира и стала победительницей Skate Canada Россиянка Александра Трусова, занимавшая третье место после короткой программы на втором этапе серии Гран-при Skate Canada, в произвольной выступила с одной ошибкой, но набрала феноменальное количество баллов, став победительницей турнира.

Армия и оружие Горбачев оценил намерение Трампа заключить новый ДРСМД Бывший президент СССР Михаил Горбачев скептически отнесся к заявлениям президента США Дональда Трампа о намерении заключить новый, «хороший» ракетный договор взамен уничтоженного договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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Армия и оружие Reuters узнал о раскрытии убежища аль-Багдади его ключевым помощником «Аль-Этави предоставил ценную информацию, которая помогла иракской группе агентств по обеспечению безопасности найти недостающие фрагменты головоломки о передвижении аль-Багдади и местах, которые он обычно скрывал», — сказал один собеседников Reuters.