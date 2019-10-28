Футбол
Чемпионат«ПСЖ» разгромил «Марсель» благодаря дублям Икарди и Мбаппе
В матче 11-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Марсель» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Обслуживал матч арбитр Бенуа Бастьен. Счёт был открыт на 10-й минуте.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:23, Вашингтон
Происшествия
В Приморье спасатели ищут четырех пропавших рыбаков
РИА Новости 21:17
Шоу-бизнес
Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее бельё
Любовь Успенская приняла участие в YouTube-шоу Ирины Чесноковой "Бар в большом городе", на котором сделала неожиданное признание.
ИнфоСМИ 13:57
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Происшествия
Видео погони барнаульских полицейских за нарушителем появилось в Сети
Видео погони опубликовали в паблике "Инцидент Барнаул" социальной сети "ВКонтакте".
VSE42.RU 22:10
Общество
В Калифорнии проводится масштабная эвакуация
Вести.Ru 18:44
Транспорт
Стала известна стоимость проезда по трассе Москва–Петербург
Стала известна стоимость будущего проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре.
Известия 18:54
Политика
Президент Аргентины поздравил соперника с победой на выборах
Российская газета 22:41
Политика
В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого
Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.
РИА Новости 17:23
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:01
Политика
США собрались выйти из Договора по открытому небу
Американский президент Дональд Трамп подписал документ, в котором говорится о намерении администрации США выйти из Договора по открытому небу, пишет The Wall Street Journal.
Взгляд.ру 11:07
Политика
Президент Ирака усомнился в надежности США как союзника
Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность США как союзника для стран региона стоит под большим вопросом.
Известия 22:12
Шоу-бизнес
Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»
Солистка удмуртского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачёва скончалась из-за онкологического заболевания, сообщила Пятому каналу продюсер коллектива Ксения Рубцова.
Life.ru вчера в 21:49
Технологии
Sony назвала PlayStation 5 самой быстрой приставкой в мире
В тексте вакансии говорилось, что сотрудник, которого ищет компания, будет развивать облачную инфраструктуру следующего поколения и возглавит команду, работающую над запуском самой быстрой в мире консоли - PS5.
Российская газета 25 октября в 08:11
Политика
Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту
Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
РБК 10:16
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова: «Чувствую себя свиноматкой»
StarHit.ru 19:00
Общество
Умер советский диссидент Буковский
Напомним, в 1976 году советское правительство обменяло диссидента Буковского на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана, с тех пор бывший диссидент проживал в Великобритании.
REGNUM 22:07
Общество
Золотодобычу выводят на чистую воду
Эксперты отмечают, что на россыпную добычу приходится 27% всей золотодобычи в России; часть из них считает, что запрет не позволит решить проблемы обеспечения безопасности добычи и соблюдения природоохранного законодательства.
Коммерсантъ 18:21
Экономика
В Якутии за два года хотят решить проблемы дольщиков
По информации пресс-службы главы и правительства Якутии, в результате заключенного соглашения, все пострадавшие дольщики в течении двух лет получат жильё.
REGNUM 22:50
Экономика
Более трех миллиардов рублей выплатят амурским аграриям за паводок
Весь ущерб составил 3 миллиарда 108 миллионов рублей, сообщает пресс-служба «белого дома».
Амурская правда 21:50
Политика
МИД ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о развода войск в Донбассе.
Известия 23:01
Происшествия
В квартире дома в Новокузнецке произошел взрыв
В одной из квартир на улице Мира в Новокузнецке Кемеровской области произошел взрыв.
Российская газета вчера в 06:19
Политика
Минэкономразвития подготовило новый перечень районов Крайнего Севера
Минэкономразвития России разработало проект постановления правительства России, которым будет утвержден новый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Усинск.онлайн 06:40
Экономика
ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре
После начала расследования цены уже пошли вниз. Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки.
Коммерсантъ 18:21
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
РБК 07:23
Экономика
Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
РБК 13:08
Здоровье
Врачи предупредили об опасности томатного сока
Врачи рассказали, что употребление томатного сока может быть опасным для тех, кто болен гипертонией.
Первый Тульский 04:43
Политика
США отказали России в передаче летчика Ярошенко
Вашингтон ответил отказом на запрос о передаче летчика Константина Ярошенко в Россию для отбывания наказания.
РИА Новости 20:55
Здоровье
Гипертоников обеспечат приборами по ОМС
Гипертоников обеспечат приборами по ОМС В 2020 году государственные больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для удаленного мониторинга состояния здоровья.
Коммерсантъ 18:21
Происшествия
Пропавший школьник из Бердска найден мёртвым
Пропавший подросток из Бердска найден мёртвым, сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт».
REGNUM 22:20