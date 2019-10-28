Футбол

ЧемпионатЧемпионат«ПСЖ» разгромил «Марсель» благодаря дублям Икарди и Мбаппе

В матче 11-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Марсель» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Обслуживал матч арбитр Бенуа Бастьен. Счёт был открыт на 10-й минуте.
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«ПСЖ» выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 19:1

Sports.ru17:58

«ПСЖ» разгромил «Марсель» благодаря дублям Икарди и Мбаппе

Чемпионат17:56

ПСЖ разгромил «Марсель», Мбаппе и Икарди оформили дубли

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«Монако» и ПСЖ одержали победы. Итоги 11-го тура Лиги 1

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«ПСЖ» разгромил «Марсель», Мбаппе и Икарди оформили по дублю

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«ПСЖ» — «Марсель» — 4:0. Видеообзор матча

Sport24.ru19:50

«ПСЖ» на своем поле разгромил «Марсель»

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