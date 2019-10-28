Футбол
Чемпионат«ПСЖ» разгромил «Марсель» благодаря дублям Икарди и Мбаппе
В матче 11-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Марсель» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Обслуживал матч арбитр Бенуа Бастьен. Счёт был открыт на 10-й минуте.
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Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщают РИА «Новости».
Политика
В Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище
Управление по делам регистрации населения и иммиграции Израиля заявило, что просьбы россиян о предоставлении убежища будут рассматриваться по ускоренной процедуре.
Общество
Умер советский диссидент Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 26 октября по 1 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 26 октября по 1 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Эгоистичное поведение может привести к напряженности в партнерских отношениях.
Авто
«УАЗ» рассказал об уникальном автодоме на базе «буханки»
Очередной пост посвящен уникальному автодому, который разработали на базе «буханки» — УАЗ-452.
Футбол
Карпин сообщил о беременности жены
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на своей странице в Instagram сообщил, что его жена Дарья снова беременна.
Политика
Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Фигурное катание
Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп перед показательными выступлениями на Гран-при Skate Canada.
Транспорт
Стала известна стоимость проезда по трассе Москва–Петербург
Стала известна стоимость будущего проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре.
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Политика
СМИ сообщили о переносе новой волны губернаторских отставок на весну
В следующем году истекают полномочия глав 16 регионов. Новую волну осенних отставок ранее анонсировала газета «Коммерсантъ».
Политика
США отказали России в передаче летчика Ярошенко
Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
23 августа российская пресса взорвалась одной из самых абсурдных новостей года: кинокомпания «Русская Фильм Группа» (РФГ) подала в суд на Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана с требованием взыскать с двух суперветеранов экшена, а также главной китайской киногоскорпорации China Film Co. сумму 216,6 миллиона рублей.
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется отличным спросом
Было отмечено, что кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется отличным спросом несмотря на начало продаж в Индии новых достойных конкурентов Hyundai Venue и Kia Seltos.
Футбол
Бакаев признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — «Спартак»
Армия и оружие
Источник в иракской разведке подтвердил ликвидацию лидера ИГ
Политика
Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД
Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.
Шоу-бизнес
Участник шоу «Голос» рассказал, почему не пожал руку Валерию Сюткину
Участник шоу «Голос» Даниил Королев не пожал руку Валерию Сюткину из-за того, что переволновался.
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Политика
Американская конгрессвумен ушла в отставку после сексуального скандала
По данным газеты Politico, ранее комитет по этике палаты представителей начал расследование против конгрессвумен после обвинений в неприемлемых сексуальных отношениях со своим сотрудником.
Происшествия
Женщина ослепила сына после ссоры с мужем в Хакасии
Мать повредила глаза своего пятимесячного сына после того, как поругалась с мужем.
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
Политика
Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи
Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».
Космос
Der Spiegel (Германия): «Хватит ли ста тампонов на неделю в космосе?» (Der Spiegel)
Состоялся первый в истории женский выход в открытый космос. Долгое время НАСА абсолютно пренебрегало астронавтами-женщинами.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее бельё
Любовь Успенская приняла участие в YouTube-шоу Ирины Чесноковой "Бар в большом городе", на котором сделала неожиданное признание.
Киберспорт
ESPN: В Overwatch 2 появятся новые герой, карта и режим PvE
Авто
Стали известны самые необычные места скопления старых автомобилей
Журнал Auto.ru рассказал о самых необычных автомобильных музеях мира и назвал места, где можно наблюдать старые машины без пробега.
Футбол
Евгений Савин: «Будет круто, если „Крылья“ закончат сезон в десятке»
"Крылья" играли достойно, но "Зенит" победил заслуженно, - сказал Савин.