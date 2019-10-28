В матче 11-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Марсель» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Обслуживал матч арбитр Бенуа Бастьен. Счёт был открыт на 10-й минуте.

Политика В Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище Управление по делам регистрации населения и иммиграции Израиля заявило, что просьбы россиян о предоставлении убежища будут рассматриваться по ускоренной процедуре.

Общество Умер советский диссидент Владимир Буковский Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 26 октября по 1 ноября «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 26 октября по 1 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Эгоистичное поведение может привести к напряженности в партнерских отношениях.

Футбол Карпин сообщил о беременности жены Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на своей странице в Instagram сообщил, что его жена Дарья снова беременна.

Фигурное катание Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп Российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп перед показательными выступлениями на Гран-при Skate Canada.

Транспорт Стала известна стоимость проезда по трассе Москва–Петербург Стала известна стоимость будущего проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре.

Политика США отказали России в передаче летчика Ярошенко Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.

Кино Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана 23 августа российская пресса взорвалась одной из самых абсурдных новостей года: кинокомпания «Русская Фильм Группа» (РФГ) подала в суд на Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана с требованием взыскать с двух суперветеранов экшена, а также главной китайской киногоскорпорации China Film Co. сумму 216,6 миллиона рублей.

Авто Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется отличным спросом Было отмечено, что кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется отличным спросом несмотря на начало продаж в Индии новых достойных конкурентов Hyundai Venue и Kia Seltos.

Политика Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.

Политика Американская конгрессвумен ушла в отставку после сексуального скандала По данным газеты Politico, ранее комитет по этике палаты представителей начал расследование против конгрессвумен после обвинений в неприемлемых сексуальных отношениях со своим сотрудником.

Политика Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».