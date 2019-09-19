Лига чемпионов
Sportbox.RUДубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Реал» в Лиге чемпионов
«ПСЖ» на своем поле нанес поражение «Реалу» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В начале первого тайма полузащитник парижан Анхель Ди Мария после передачи Идрисса Гейе пробил в ближний угол ворот мадридцев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Реал» пропустил больше гола в 1-м тайме в двух матчах ЛЧ подряд впервые с 2006 года
Sports.ruвчера в 16:26
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 01:34, Вашингтон
Политика
Глава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера» для Донбасса
Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября стало известно, что представители Киева отказались подписать «формулу Штайнмайера» — то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса.
REGNUM 00:21
Космос
Загадочная активность: что за странные сигналы поступают на Землю из космоса
В 2007 году астрономы впервые записали загадочный радиосигнал из космоса.
ТК Звезда 16 сентября в 07:49
Футбол
«Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" переиграл леверкузенский "Байер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 16:50
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Политика
Болгария проведет ветку «Турецкого потока» в Сербию
Уточняется, что газопровод, чья длина составит 474 км, будет идти от Турции до Сербии. В Болгарии он имеет название "Балканский поток".
Газета.Ru вчера в 15:41
Религия
Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом
В одном из городков находился храм в честь этого архангела.
Саратов 24 вчера в 23:41
Экономика
Путину объяснили главный риск инвестиций в России
По словам Белоусова, в России есть ниша посевного финансирования, то есть инвестиций с высоким риском в компании на ранних этапах развития.
Lenta.ru вчера в 13:57
Здоровье
Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день
Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.
РБК 00:04
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Происшествия
Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»
Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru вчера в 12:24
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru 17 сентября в 01:56
Футбол
Юрий Семин: травмы Миранчуков создали «Локомотиву» проблемы
Вести.Ru вчера в 19:40
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
В Военно-морских Силах США подтвердили, что попавшее в интернет видео с НЛО подлинное.
Свободная Пресса вчера в 01:47
Общество
Систему взыскания с граждан ждет полное обновление
Систему взыскания с граждан ждет полное обновление Регулирование взыскания долгов с граждан претерпит серьезные изменения.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Армия и оружие
Ядерную войну России и США показали в ролике
Американские специалисты проекта Science and Global Security (SGS) выложили на YouTube ролик, демонстрирующий возможные сценарии развития ядерного конфликта между Россией и странами НАТО, в частности, США.
Lenta.ru вчера в 08:30
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в сознании
Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ugpressa.ru вчера в 10:32
Культура
Шоу «Холостяк» впервые закончилось ЛГБТ-помолвкой
Американское шоу «Холостяк в раю», на котором ищут пару участники и участницы, не встретившие свою любовь в предыдущих сезонах проекта, впервые в истории закончилось помолвкой двух девушек.
Super.ru вчера в 10:15
Хоккей
Панарин не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "Нью-Джерси".
Газета.Ru вчера в 22:15
Происшествия
На секретнейшем российском военном предприятии обнаружили 8 шпионов
На секретнейшее российское военное предприятие, принадлежащее корпорации «Тактическое ракетное вооружение» получили доступ 8 неизвестных лиц, которые, по ряду данных, могли получать доступ к особо секретным данным.
Avia.pro вчера в 17:21
Армия и оружие
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М
На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета вчера в 07:59
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией
В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 18:44
Шоу-бизнес
«Мама выглядит некрасиво»: дочь Виктории Бони высмеяла ее внешность
Дочь Виктории Бони уличила маму во лжи. Напомним, Анджелина-Летиция родилась в отношениях Виктории Бони с миллионером Алексом Смерфитом.
StarHit.ru вчера в 14:00
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Российская газета вчера в 04:39
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru вчера в 10:55
Футбол
Кокорин и Мамаев покинули исправительную колонию
17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули исправительную колонию №4 Белгородской области на основании решения суда об условно-досрочном освобождении.
RT на русском 17 сентября в 03:46