Футбол
Советский спорт«ПСЖ» решил продать Неймара в зимнее трансферное окно
Спортивный директор ПСЖ Леонардо хочет избавиться от Неймара. Согласно источнику, функционер устал от давления со стороны его агентов и дал согласие на продажу игрока. Отмечается, что сейчас главный вопрос заключается в том, где хочет оказаться футболист.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:35, Вашингтон
Общество
Путин поручил расширить раскопки в Кремле
Интерфакс 08:53
Общество
В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть
Эксперты Российской системы качества составили перечень продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением.
РИА Новости 04:00
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Шоу-бизнес
У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимое заболевание
Ким Кардашьян в последнее время стала испытывать подозрительные симптомы, явно указывающие на серьёзную болезнь.
Discover24 03:47
Политика
Канделаки возмутили слова Сенцова о «возвращении в Крым на танке»
Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала слова Олега Сенцова о "возвращении в Крым на танке".
РИА Новости 08:56
Политика
СМИ узнали о местоположении сбежавшего из России американского шпиона
Американский агент, который якобы работал в Москве на высокой должности, несколько лет назад сбежал в США.
Телеканал 360° 01:30
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Происшествия
В Геленджике локализовали пожар на центральном рынке
Пожар на центральном рынке в Геленджике локализован на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 03:48
Политика
Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык
Рийгикогу (парламент Эстонии) не поддержал предложение о переводе всех детских садов и школ страны на эстонский язык обучения, передаёт телерадиокомпания ERR.
RT на русском 07:06
Финансы
ЦБ предложил расширить свой контроль за долгами населения
Банк России предложил наделить его новыми полномочиями по контролю за долгами населения, в частности, возможностью вводить прямые ограничения на выдачу займов.
REGNUM 06:07
Политика
Путин назначил нового прокурора Москвы
RT на русском 08:54
Технологии
В Японии хотят слить в океан радиоактивную воду Фукусимы
Planet Today 06:36
Происшествия
Гендиректор «Дождя» рассказала о вызове на допрос в СК
Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева сообщила, что Следственный комитет вызвал её на допрос.
RT на русском 03:40
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила главу «Русофилов» в шпионаже
В прокуратуре Болгарии считают, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:55
Политика
Президент Абхазии заявил о возможной отмене итогов выборов
Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил о возможной отмене результатов выборов главы республики Верховным судом.
Московский Комсомолец 05:18
Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект о персональных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафе на сумму до 18 млн рублей за нарушение оператором связи требований по хранению персональных данных с использованием локализованных в РФ баз данных.
Интерфакс 07:58
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма нового созыва три кандидатуры на пост главы региона.
РИА Новости 05:40
Политика
Украина и ЕС «репетируют» переговоры с Россией по транзиту газа
Представители Украины сегодня, 9 сентября, проводят в Брюсселе предварительную встречу с членами Еврокомиссии по поводу переговоров о новом контракте по транзиту российского газа.
REGNUM вчера в 08:51
Общество
В Екатеринбурге изменили правила опросов перед выбором места под храм
Депутаты городской думы Екатеринбурга, где должны выбрать площадку под строительство храма святой Екатерины, на заседании во вторник изменили правила проведения опросов.
РИА Новости 05:55
Волейбол
Панков ушёл в отставку с поста тренера женской сборной по волейболу
Вадим Панков подал в отставку с поста главного тренера женской сборной России по волейболу.
RT на русском 08:21
Происшествия
Устроивший пикет у здания Госсовета Удмуртии скончался от ожогов
RT на русском 07:53
Политика
Сослуживец «агента ЦРУ» Смоленкова рассказал о его работе в посольстве
Бывший сотрудник администрации президента и российского посольства в США Олег Смоленков, которого американские СМИ назвали «кадром ЦРУ», занимался исключительно закупками, передает «РИА Новости» со ссылкой на слова его бывшего сослуживца.
Rambler News Service 07:50
Кино
Марго Робби экранизирует комикс «Танкистка»
Ранее «Танкистка» уже была экранизирована: в 1995 году на экраны вышел одноимённый фильм с Лори Петти в образе титульной героини.
Фильм Про 07:36
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Политика
Мосгоризбирком признал выборы в Мосгордуму состоявшимися
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) признала выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоявшимися и действительными.
Агентство Москва 08:18
Политика
Украина разработает план отопительного сезона с помощью США
Министерство энергетики США направит делегацию на Украину для разработки плана действий на отопительный сезон в стране.
ИА Крыминформ 07:07