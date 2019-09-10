Футбол
Евро-футбол.ру«ПСЖ» решил продать Неймара в зимнее трансферное окно
Руководство «ПСЖ» приняло решение расстаться с бразильским нападающим Неймаром в зимнее трансферное окно, утверждает издание Sport.es. Спортивный директор парижского гранда Леонардо хочет осуществить продажу 27-летнего форварда, который негативно влияет на обстановку внутри команды.
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