Футбол
Евро-футбол.ру«ПСЖ» решил продать Неймара в зимнее трансферное окно
Руководство «ПСЖ» приняло решение расстаться с бразильским нападающим Неймаром в зимнее трансферное окно, утверждает издание Sport.es. Спортивный директор парижского гранда Леонардо хочет осуществить продажу 27-летнего форварда, который негативно влияет на обстановку внутри команды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 17:12, Вашингтон
Политика
Польша выдавливает «Газпром» из «Северного потока» в украинскую трубу
10 сентября Верховный суд EC удовлетворил иск польской PGNiG к Еврокомиссии и ограничил «Газпрому» доступ к мощностям трансграничного европейского газопровода OPAL.
Ведомости 15:19
Политика
Зеленский провел встречу с Коломойским
Газета.Ru 16:02
Политика
Основатель «Царьграда» Малофеев объявил о выходе из «Справедливой России»
Основатель медиахолдинга «Царьград» бизнесмен Константин Малофеев больше не планирует принимать участие в работе партии «Справедливая Россия»: он подал заявление о выходе из нее и уведомил об этом председателя партии Сергея Миронова.
РБК 13:12
Происшествия
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Кино
Журналисты назвали «самый провальный фильм в истории кино»
Журналисты сообщают, что на производство и маркетинг фильма было суммарно потрачено более $360 млн, при этом в прокате картина заработала только $284 млн.
REGNUM 09:13
Технологии
McDonald’s приобретет разработчика голосовых технологий Apprente
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's намерена купить разработчика в сфере голосовых технологий Apprente и создать на его базе команду специалистов по инновационным решениям, говорится в релизе компании.
ПРАЙМ 11:21
Шоу-бизнес
Билан извинился перед жителями Самары за испорченный концерт
Российский певец Дима Билан принес извинения за испорченный концерт, на котором он выступал в Самаре в День города.
URA.Ru вчера в 17:50
Политика
Кремль отреагировал на отставку Болтона
Отставка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона является внутренним делом страны.
News.ru 14:11
Футбол
Покер Роналду помог сборной Португалии разгромить Литву
Сборная Португалии нанесла разгромное поражение команде Литвы в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:35
Происшествия
В Армении продолжаются повторные толчки после землетрясения
После землетрясения, произошедшего на границе Армении и Грузии, сейсмологи зафиксировали порядка 30 повторных подземных толчков, сообщает 10 сентября пресс-служба армянского МЧС.
REGNUM 15:47
Общество
В ставке Гитлера на Украине обнаружили тайное убежище
В ставке Адольфа Гитлера "Вервольф" под Винницей археологи обнаружили подземное четырёхэтажное здание.
Life.ru 13:33
Армия и оружие
Британский генерал предупредил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
Чрезвычайному комитету правительства Великобритании COBRA необходимо перейти на круглогодичный режим работы, поскольку Россия угрожает возобновить в новом формате The Great Game («Большая игра», геополитическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии в XIX — начале XX веков).
РБК 16:37
Происшествия
В Геленджике крупный пожар произошел на центральном рынке
Крупный пожар произошел на центральном рынке в Геленджике, сообщают "Кубанксие новости".
Газета.Ru 03:22
Космос
Корабль Cygnus отправят к МКС в октябре
Американские исследователи подтвердили, что запуск грузового корабля Cygnus на Международную космическую станцию состоится в октябре текущего года.
Rusargument 10:05
Политика
Рада приняла законопроект об импичменте президента
Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект об импичменте главы государства.
Газета.Ru 04:21
Общество
Первому порнографу России разрешили показывать свои фильмы
Называющий себя первым порнографом России продюсер судился с государством с 2003 года, когда власти Санкт-Петербурга отказали ему в выдаче лицензии на воспроизведение спродюсированных им картин.
Lenta.ru 12:12
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Политика
США ввели санкции против 12 лидеров террористических организаций
Соединенные штаты Америки расширили санкции против лидеров и участников террористических группировок.
РБК 16:58
Космос
SpaceX: спутники Starlink могут заработать к лету 2020
Первые спутники Starlink компания запустила в конце мая, и тогда глава компании Илон Маск объявил, что нужно еще шесть запусков, чтобы сеть обеспечила хотя бы частичное покрытие.
Хайтек+ вчера в 03:51
Театры
Фестиваль современного танца DanceInversion открывается в Москве
Юбилейный, двадцатый по счету, фестиваль DanceInversion откроется во вторник вечером постановкой "Весна священная" на сцене Государственного академического Большого театра.
ТАСС 10:35
Здоровье
Дневной сон на выходных вполовину снижает риск инфаркта
Команда разбиралась, как частота и средняя продолжительность дневного сна связана с риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Хайтек+ 08:21
Интернет
Приложения-фонарики могут получить доступ к личной информации
Сотрудники компании по разработке антивирусного обеспечения Avast проанализировали запросы 937 приложений-фонариков.
Профиль 11:35
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Гаджеты
Apple Watch Series 5 представлены официально
MobiDevices 14:18
Гаджеты
Компания Apple представила новые iPhone
Компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РИА Новости 14:16
Общество
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец 16:17