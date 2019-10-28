В матче 11-го тура французской Лиги 1 "ПСЖ" дома разгромил "Марсель" со счетом 4:0. Для парижан это четвертая разгромная победа подряд.

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