Футбол

Бомбардир.руБомбардир.ру«ПСЖ» в последних 4 матчах забил 17 голов

В матче 11-го тура французской Лиги 1 "ПСЖ" дома разгромил "Марсель" со счетом 4:0. Для парижан это четвертая разгромная победа подряд.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«ПСЖ» выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 19:1

Sports.ruвчера в 17:58

«Монако» и ПСЖ одержали победы. Итоги 11-го тура Лиги 1

Soccer.ruвчера в 17:58

Икарди: этот «ПСЖ» — лучшая команда, в которой я когда-либо играл

Чемпионат04:58

Победная статистика «ПСЖ»

Все про Спорт ру02:08

ПСЖ разгромил «Марсель», Мбаппе и Икарди оформили дубли

LiveSport.ruвчера в 18:26

Мауро Икарди: «„ПСЖ“ — лучшая команда, в которой я играл»

Спорт-Экспресс00:41

Мауро Икарди: «„ПСЖ“ — лучшая команда в моей карьере»

Sportbox.RU04:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:02, Ашберн
Шоу-бизнес

Гарик Харламов отказался видеть жену в постельных сценах «Текста»

Культуромания 03:52
Происшествия

Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье

ТВ Центр 25 октября в 08:11
Политика

Евросоюз согласился отсрочить Brexit еще на три месяца

Лидеры стран Евросоюза согласились одобрить запрос властей Великобритании об очередной отсрочке выхода страны из ЕС (Brexit).
РБК 06:01
Общество

Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»

В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:55
Политика

В США отказались передавать России летчика Ярошенко

Американские власти заявили, что не станут передавать России летчика Константина Ярошенко, который отбывает 20-летний срок в тюрьме «Данбери», штат Коннектикут.
Радио Комсомольская правда 05:44
Космос

Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии

Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
RuNews24.ru 01:11
Гаджеты

«Алиса» подключилась к телевизорам Samsung

Компания Samsung объявила о появлении поддержки голосового помощника «Алиса» на телевизорах модельного ряда 2018 и 2019 годов.
News.ru 05:11
Технологии

Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны

Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
7 канал Красноярск 04:46
Политика

Путин поручил заняться вопросом реставрации памятников в странах АТР

Президент РФ Владимир Путин поручил заняться вопросом реставрации русских воинских захоронений и памятников культуры в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
News.ru 06:11
Политика

Горбачев назвал стратегической ошибкой Запада расширение НАТО

Экс-президент СССР Михаил Горбачев назвал стратегической ошибкой Запада решение расширить НАТО, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 04:05
Кино

Дэвид Линч получил почетный «Оскар»

Академия еще в июне сообщила, что Линч, Стьюди и Вертимюллер получат почетную награду "Оскар" за творческие достижения на протяжении своей жизни и выдающийся вклад в индустрию.
РИА Новости 00:47
Политика

Сотрудники «либеральных СМИ» рассказали о своей работе

"Чем меньше делаешь, тем больше вероятность, что с тобой продлят контракт" Пётр, 30 лет, сотрудник телеканала "Настоящее время" * (СМИ признано иноагентом, финансируется из американского бюджета через Агентство США по глобальным медиа).
RT на русском 01:30
Армия и оружие

Белоруссия усилит охрану границы с Литвой

Министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что белорусская сторона примет меры по реагированию на размещение бронетанковой техники США в Литве у белорусской границы и проведение учений НАТО Defender Europe весной 2020 года.
RT на русском 06:21
Общество

Глава H&M раскритиковал идею отказа от культуры потребления

Президент и главный управляющий крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой H&M Карл-Йохан Перссон предупредил о негативных социальных последствиях, к которым может привести идея сокращения потребления.
ТАСС 02:54
Экономика

Владелец Louis Vuitton ведет переговоры о покупке Tiffany

Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co, сообщают Bloomberg, Reuters и AFP со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 04:30
Гаджеты

Топ за свои деньги. Xiaomi готовит дешевый смартфон с крутой камерой

5 ноября компания Xiaomi намерена представить новый смартфон Mi CC9 Pro, который получит 108-мегапиксельную камеру с пятикратным оптическим зумом.
Российская газета 06:38
Автоспорт

Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики

Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
РБК вчера в 17:18
Общество

Бывший врио премьера Дагестана получил 6,5 лет колонии за коррупцию

РИА Новости 06:45
Политика

МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого

RT на русском 02:02
Авто

У российских дилеров появились обновленные Land Rover Discovery Sport

АвтоВести 06:07
Общество

Правительство позволит строить жилье ближе к аэропортам

Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории, на которой ограничено строительство жилья.
Ведомости вчера в 16:57
Фигурное катание

Солист Muse поздравил Трусову с победой на Skate Canada

Лидер британской рок-группы Muse Мэттью Беллами поздравил российскую фигуристку Александру Трусову с победой на Гран-при Канады по фигурному катанию Skate Canada.
Культуромания 04:53
Футбол

Сочинский арбитр Кукуян рассудит «Спартак» и «Ростов» в Кубке России

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/8 финала Олимп-Кубка России.
Матч ТВ 06:20
Общество

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Политика

Партия «Левые» лидирует на земельных выборах в немецкой Тюрингии

Левая партия впервые в своей истории выигрывает земельные выборы в ФРГ.
Эхо Москвы вчера в 13:37
Общество

Ульяновская чиновница извинилась за слова о инсулинозависимой женщине

Известия 05:36
Культура

Шоу «Слабое звено» вернется в эфир с Киселевой

Интеллектуальное шоу «Слабое звено», популярное в 2000-х годах, вернется на телевидение вместе с его ведущей, спортсменкой Марией Киселевой.
Sibnet Новости 01:12
Происшествия

Суд арестовал готовившего нападение в подмосковном колледже студента

Зарайский городской суд Московской области отправил под арест студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил нападение на однокурсников.
RT на русском 06:32
Футбол

Игрок «Витесса» извинился перед Слуцким за оскорбление

Полузащитник «Витесса» Рихедли Базур принес извинения главному тренеру команды Леониду Слуцкому за оскорбление.
Матч ТВ 06:20
Происшествия

Рязанский священник отстранен от службы после избиения жены

Клирик Казанского женского монастыря иерей Владимир Покровский отстранен от службы на год за систематическое нарушение церковной дисциплины, сообщила пресс-служба Рязанской епархии.
BFM.ru 03:38
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное