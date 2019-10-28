Футбол
Бомбардир.ру«ПСЖ» в последних 4 матчах забил 17 голов
В матче 11-го тура французской Лиги 1 "ПСЖ" дома разгромил "Марсель" со счетом 4:0. Для парижан это четвертая разгромная победа подряд.
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Шоу-бизнес
Гарик Харламов отказался видеть жену в постельных сценах «Текста»
Культуромания 03:52
Происшествия
Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье
ТВ Центр 25 октября в 08:11
Политика
Евросоюз согласился отсрочить Brexit еще на три месяца
Лидеры стран Евросоюза согласились одобрить запрос властей Великобритании об очередной отсрочке выхода страны из ЕС (Brexit).
РБК 06:01
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:55
Политика
В США отказались передавать России летчика Ярошенко
Американские власти заявили, что не станут передавать России летчика Константина Ярошенко, который отбывает 20-летний срок в тюрьме «Данбери», штат Коннектикут.
Радио Комсомольская правда 05:44
Космос
Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии
Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
RuNews24.ru 01:11
Гаджеты
«Алиса» подключилась к телевизорам Samsung
Компания Samsung объявила о появлении поддержки голосового помощника «Алиса» на телевизорах модельного ряда 2018 и 2019 годов.
News.ru 05:11
Технологии
Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны
Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
7 канал Красноярск 04:46
Политика
Путин поручил заняться вопросом реставрации памятников в странах АТР
Президент РФ Владимир Путин поручил заняться вопросом реставрации русских воинских захоронений и памятников культуры в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
News.ru 06:11
Политика
Горбачев назвал стратегической ошибкой Запада расширение НАТО
Экс-президент СССР Михаил Горбачев назвал стратегической ошибкой Запада решение расширить НАТО, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 04:05
Кино
Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Академия еще в июне сообщила, что Линч, Стьюди и Вертимюллер получат почетную награду "Оскар" за творческие достижения на протяжении своей жизни и выдающийся вклад в индустрию.
РИА Новости 00:47
Политика
Сотрудники «либеральных СМИ» рассказали о своей работе
"Чем меньше делаешь, тем больше вероятность, что с тобой продлят контракт" Пётр, 30 лет, сотрудник телеканала "Настоящее время" * (СМИ признано иноагентом, финансируется из американского бюджета через Агентство США по глобальным медиа).
RT на русском 01:30
Армия и оружие
Белоруссия усилит охрану границы с Литвой
Министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что белорусская сторона примет меры по реагированию на размещение бронетанковой техники США в Литве у белорусской границы и проведение учений НАТО Defender Europe весной 2020 года.
RT на русском 06:21
Общество
Глава H&M раскритиковал идею отказа от культуры потребления
Президент и главный управляющий крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой H&M Карл-Йохан Перссон предупредил о негативных социальных последствиях, к которым может привести идея сокращения потребления.
ТАСС 02:54
Экономика
Владелец Louis Vuitton ведет переговоры о покупке Tiffany
Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co, сообщают Bloomberg, Reuters и AFP со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 04:30
Гаджеты
Топ за свои деньги. Xiaomi готовит дешевый смартфон с крутой камерой
5 ноября компания Xiaomi намерена представить новый смартфон Mi CC9 Pro, который получит 108-мегапиксельную камеру с пятикратным оптическим зумом.
Российская газета 06:38
Автоспорт
Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
РБК вчера в 17:18
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
RT на русском 02:02
Общество
Правительство позволит строить жилье ближе к аэропортам
Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории, на которой ограничено строительство жилья.
Ведомости вчера в 16:57
Фигурное катание
Солист Muse поздравил Трусову с победой на Skate Canada
Лидер британской рок-группы Muse Мэттью Беллами поздравил российскую фигуристку Александру Трусову с победой на Гран-при Канады по фигурному катанию Skate Canada.
Культуромания 04:53
Футбол
Сочинский арбитр Кукуян рассудит «Спартак» и «Ростов» в Кубке России
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/8 финала Олимп-Кубка России.
Матч ТВ 06:20
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Политика
Партия «Левые» лидирует на земельных выборах в немецкой Тюрингии
Левая партия впервые в своей истории выигрывает земельные выборы в ФРГ.
Эхо Москвы вчера в 13:37
Культура
Шоу «Слабое звено» вернется в эфир с Киселевой
Интеллектуальное шоу «Слабое звено», популярное в 2000-х годах, вернется на телевидение вместе с его ведущей, спортсменкой Марией Киселевой.
Sibnet Новости 01:12
Происшествия
Суд арестовал готовившего нападение в подмосковном колледже студента
Зарайский городской суд Московской области отправил под арест студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил нападение на однокурсников.
RT на русском 06:32
Футбол
Игрок «Витесса» извинился перед Слуцким за оскорбление
Полузащитник «Витесса» Рихедли Базур принес извинения главному тренеру команды Леониду Слуцкому за оскорбление.
Матч ТВ 06:20
Происшествия
Рязанский священник отстранен от службы после избиения жены
Клирик Казанского женского монастыря иерей Владимир Покровский отстранен от службы на год за систематическое нарушение церковной дисциплины, сообщила пресс-служба Рязанской епархии.
BFM.ru 03:38