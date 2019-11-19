Армия и оружие

Телеканал 360°Телеканал 360°ПВО Израиля перехватила четыре ракеты из Сирии

Четыре ракетных снаряда запустили из Сирии по Голанским высотам. Однако израильская система противовоздушной обороны (ПВО) смогла их перехватить.
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Средства ПВО Израиля перехватили четыре запущенные по Голанским высотам ракеты

ТАССвчера в 23:02

Израиль перехватил четыре ракеты со стороны Сирии

RT на русскомвчера в 23:08

Израильская армия сообщила о перехвате четырех ракет со стороны Сирии

Московский Комсомолецвчера в 23:26

Израиль сообщил о перехвате запущенных по Голанам ракет

Российская газетавчера в 23:09

Армия Израиля заявила о перехвате четырех выпущенных из Сирии ракет

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Израиль перехватил четыре ракеты из Сирии

Газета.Ruвчера в 23:49

Воздушная тревога сработала на Голанских высотах

РЕН ТВвчера в 22:32
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:23, Вашингтон
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