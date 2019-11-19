Четыре ракетных снаряда запустили из Сирии по Голанским высотам. Однако израильская система противовоздушной обороны (ПВО) смогла их перехватить.

ПВО Израиля перехватила четыре ракеты из Сирии

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