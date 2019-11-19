Армия и оружие
Телеканал 360°ПВО Израиля перехватила четыре ракеты из Сирии
Четыре ракетных снаряда запустили из Сирии по Голанским высотам. Однако израильская система противовоздушной обороны (ПВО) смогла их перехватить.
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Израильская армия сообщила о перехвате четырех ракет со стороны Сирии
Московский Комсомолецвчера в 23:26
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Общество
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Общество
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В России разрабатывают сервис для оценки состояния двигателя по звуку
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В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
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Центр ядерной медицины создают в Дагестане
В Махачкале создают центр ядерной медицины. До конца года власти региона планируют определиться с инвестором.