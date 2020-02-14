Армия и оружие

REGNUMREGNUMСирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля сирийские средства противовоздушной обороны под Дамаском отразили две атаки со стороны Израиля. В результате атаки восемь военнослужащих сирийской армии получили ранения.
Читать в источнике
Комментировать201

Подробнее о событии

Появилось видео отражения ракетного удара по Дамаску

Российская газетавчера в 23:23

Столица Сирии подверглась ракетному обстрелу

Московский Комсомолецвчера в 17:19

СМИ сообщили об отражении сирийскими ПВО ракетных ударов по Дамаску

РБКвчера в 17:47

Дамаск подвергся ракетной атаке

Национальная служба новостейвчера в 17:26

Появилось видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску

РИА Новостивчера в 21:45

СМИ: По Дамаску нанесён ракетный удар

RT на русскомвчера в 17:18

СМИ: сирийские военные отразили ракетный удар на Дамаск

ТАССвчера в 17:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Футбол

Кокорин всё-таки перейдёт в «Сочи», клуб договорился с футболистом

REGNUM вчера в 02:35
Происшествия

СК проверит видео застолья с участием своих офицеров под выкрики «АУЕ»

12 февраля издание «Новый день» (НД) опубликовало видеозапись застолья, в котором, по данным НД, принимали участие следователь тюменского областного управления СК Рафик Аглиулин, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый и его заместитель Артур Рузеев.
РБК 12 февраля в 05:36
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки

Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.
Газета.Ru вчера в 23:36
Кино

В сети появились первые фото и видео со съемок 7 сезона «Сватов»

Создатели «Сватов» поделились подробностями съемок нового сезона. Как сообщает ToDay News Ufa, сьемки культового сериала идут полным ходом.
ToDay News Ufa 11 февраля в 02:28
Происшествия

В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Вести.Ru 11 февраля в 01:31
Армия и оружие

Перестрелка военных США с курдами в Сирии попала на видео

REGNUM 12 февраля в 09:16
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Телепрограмма 12 февраля в 12:43
Здоровье

Врачи назвали необходимые организму «калорийные бомбы»

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты по питанию рассказали, что ряд очень калорийных продуктов просто необходим организму и их обязательно надо включать в рацион.
ToDay News Ufa вчера в 08:36
Общество

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованные фотографии, на которых убийца Бориса Немцова и осужденные сидят за праздничным столом.
Вести.Ru вчера в 09:59
Кино

Sony снимет новый совместный фильм с Marvel

Напомним, что в середине 2019 года стало известно о том, что материнская компания Walt Disney отказалась от работы над продолжением "Человека-паука" после несогласия Sony пересмотреть условия первоначального соглашения.
Kinonews.ru 11 февраля в 12:23
Культура

Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Американская поп-звезда Билли Айлиш выпустила титульную песню для нового фильма бондианы «Не время умирать» (No Time to Die).
Lenta.ru вчера в 20:43
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета вчера в 14:47
Армия и оружие

В Ираке база с американскими военными подверглась ракетной атаке

В Пентагоне отметили, что это было ответом на нападение группировки на базу в Ираке близ города Киркук.
РИА Новости вчера в 16:06
Происшествия

Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери

RT на русском вчера в 22:15
Кино

Роберта Паттинсона впервые показали в образе Бэтмена

iReactor вчера в 22:18
Биатлон

Биатлонист Устюгов подал иск к IBU в австрийский суд

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону россиянин Евгений Устюгов подал в государственный суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов (IBU).
RT на русском вчера в 07:35
Общество

Госдума рассмотрит законопроект о внесудебном банкротстве

Неимущих граждан, имеющих долги по кредитам суммой от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, предлагается признавать банкротами во внесудебном порядке, а сама процедура будет для них бесплатной.
Zaim.com 12 февраля в 05:48
Общество

Василь Лацанич может досрочно покинуть пост гендиректора «Вымпелкома»

Гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич может покинуть компанию до истечения срока окончания своего контракта.
Adindex.ru вчера в 21:09
Экономика

Силуанов рассказал об использовании средств от продажи акций Сбербанка

Средства от продажи пакета Центробанка в Сбербанке будут направлены в бюджет для финансирования социальных инициатив, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
Известия вчера в 03:52
Происшествия

В аварии под Псковом погибли восемь украинцев

В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 12 февраля в 19:51
Гаджеты

Microsoft разработала эмулятор Windows 10X

Ожидается, что компания представит Windows 10X одновременно с ноутбуком Surface Neo в конце 2020 года.
RuNews24.ru вчера в 18:48
Политика

Губернатор Калужской области ушел в отставку

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Известия вчера в 17:02
Хоккей

Панарин и Бучневич помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту»

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru вчера в 23:05
Политика

Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции

23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Известия вчера в 08:19
Политика

Гордума Барнаула избрала главой города Вячеслава Франка

ТАСС вчера в 22:53
Биатлон

Сборная России по биатлону стала шестой в смешанной эстафете на ЧМ

Интерфакс-Спорт вчера в 09:54
Экономика

Минфин предложил снизить НДФЛ для нерезидентов

Минфин подготовил законопроект, который уравнивает российских резидентов и нерезидентов при уплате налога на доходы физлиц (НДФЛ), полученные от трудовой деятельности.
Российская газета 11 февраля в 13:17
Хоккей

«Тампа» продлила победную серию, Василевский сделал 29 сэйвов

Спорт-Экспресс вчера в 21:40
Технологии

Очередное обновление Windows 10 принесло очередные неисправности

Обновление KB4532693 операционной системы Windows 10 было заявлено как исправляющее ряд проблем безопасности, однако вызвала некорректную работу рабочего стола и кнопки «Пуск», сообщает IXBT 14 февраля.
Красная весна вчера в 21:17
Общество

Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже

Пассажиры круизного лайнера Westerdam, которому из-за страха перед коронавирусом отказали в заходе в ряд портов, начали высаживаться в Камбодже, сообщает посольство США.
РИА Новости вчера в 20:38
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное