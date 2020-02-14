Армия и оружие
REGNUMСирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля сирийские средства противовоздушной обороны под Дамаском отразили две атаки со стороны Израиля. В результате атаки восемь военнослужащих сирийской армии получили ранения.
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Футбол
Кокорин всё-таки перейдёт в «Сочи», клуб договорился с футболистом
Происшествия
СК проверит видео застолья с участием своих офицеров под выкрики «АУЕ»
12 февраля издание «Новый день» (НД) опубликовало видеозапись застолья, в котором, по данным НД, принимали участие следователь тюменского областного управления СК Рафик Аглиулин, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый и его заместитель Артур Рузеев.
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки
Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.
Кино
В сети появились первые фото и видео со съемок 7 сезона «Сватов»
Создатели «Сватов» поделились подробностями съемок нового сезона. Как сообщает ToDay News Ufa, сьемки культового сериала идут полным ходом.
Происшествия
В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником
Армия и оружие
Перестрелка военных США с курдами в Сирии попала на видео
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Здоровье
Врачи назвали необходимые организму «калорийные бомбы»
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты по питанию рассказали, что ряд очень калорийных продуктов просто необходим организму и их обязательно надо включать в рацион.
Общество
В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованные фотографии, на которых убийца Бориса Немцова и осужденные сидят за праздничным столом.
Кино
Sony снимет новый совместный фильм с Marvel
Напомним, что в середине 2019 года стало известно о том, что материнская компания Walt Disney отказалась от работы над продолжением "Человека-паука" после несогласия Sony пересмотреть условия первоначального соглашения.
Культура
Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде
Американская поп-звезда Билли Айлиш выпустила титульную песню для нового фильма бондианы «Не время умирать» (No Time to Die).
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Армия и оружие
В Ираке база с американскими военными подверглась ракетной атаке
В Пентагоне отметили, что это было ответом на нападение группировки на базу в Ираке близ города Киркук.
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери
Кино
Роберта Паттинсона впервые показали в образе Бэтмена
Биатлон
Биатлонист Устюгов подал иск к IBU в австрийский суд
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону россиянин Евгений Устюгов подал в государственный суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов (IBU).
Общество
Госдума рассмотрит законопроект о внесудебном банкротстве
Неимущих граждан, имеющих долги по кредитам суммой от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, предлагается признавать банкротами во внесудебном порядке, а сама процедура будет для них бесплатной.
Общество
Василь Лацанич может досрочно покинуть пост гендиректора «Вымпелкома»
Гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич может покинуть компанию до истечения срока окончания своего контракта.
Экономика
Силуанов рассказал об использовании средств от продажи акций Сбербанка
Средства от продажи пакета Центробанка в Сбербанке будут направлены в бюджет для финансирования социальных инициатив, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
Происшествия
В аварии под Псковом погибли восемь украинцев
В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Гаджеты
Microsoft разработала эмулятор Windows 10X
Ожидается, что компания представит Windows 10X одновременно с ноутбуком Surface Neo в конце 2020 года.
Политика
Губернатор Калужской области ушел в отставку
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Хоккей
Панарин и Бучневич помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции
23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Политика
Гордума Барнаула избрала главой города Вячеслава Франка
Биатлон
Сборная России по биатлону стала шестой в смешанной эстафете на ЧМ
Экономика
Минфин предложил снизить НДФЛ для нерезидентов
Минфин подготовил законопроект, который уравнивает российских резидентов и нерезидентов при уплате налога на доходы физлиц (НДФЛ), полученные от трудовой деятельности.
Хоккей
«Тампа» продлила победную серию, Василевский сделал 29 сэйвов
Технологии
Очередное обновление Windows 10 принесло очередные неисправности
Обновление KB4532693 операционной системы Windows 10 было заявлено как исправляющее ряд проблем безопасности, однако вызвала некорректную работу рабочего стола и кнопки «Пуск», сообщает IXBT 14 февраля.
Общество
Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже
Пассажиры круизного лайнера Westerdam, которому из-за страха перед коронавирусом отказали в заходе в ряд портов, начали высаживаться в Камбодже, сообщает посольство США.