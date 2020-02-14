Армия и оружие

Вести.RuВести.RuПо Дамаску нанесен ракетный удар

По Дамаску нанесен ракетный удар. Сирийский город был атакован самолетами, которые заходили со стороны Голанских высот, оккупированных Израилем. Как правило, именно израильские ВВС наносят удары по Дамаску.
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Израиль отказался комментировать удары по Дамаску

Московский Комсомолец00:57

СМИ: сирийские военные отразили ракетный удар по Дамаску

ТАССвчера в 17:06

Отражение ракетной атаки в Дамаске попало на видео

Lenta.ru00:43

Появилось видео отражения ракетного удара по Дамаску

Известия00:00

Появилось видео отражения сирийской системой ПВО удара по Дамаску

РИА Новостивчера в 21:45

СМИ: По Дамаску нанесён ракетный удар

RT на русскомвчера в 17:18

Появилось видео отражения сирийскими ПВО ракетных ударов по Дамаску

РБК00:56
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Армия и оружие

Разработчик рассказал об особенностях внутрифюзеляжных ракет для Су-57

РИА Новости 01:16
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Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки

Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.
Газета.Ru вчера в 23:36
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РБК 00:02
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Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в России

Российские дилеры марки Skoda начали продажи компактного кроссовера Karoq.
Российская газета 01:01
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Экс-начальник управления ФСИН попытался совершить суицид в зале суда

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С Валерием Филатовым, президентом "Локомотива" сразу договорились: перед игрой даем Левникову по пять тысяч долларов.
Спорт-Экспресс вчера в 16:05
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В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Lenta.ru вчера в 17:28
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В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на трех человек

Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на трех человек в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
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Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
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Режиссер Мэтт Ривз поделился тестовым материалом со съемок «Бэтмена», в котором впервые показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
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ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
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Кадыров поддержал позицию Путина про родителей №1 и №2

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Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост

Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
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Наука

Новый вид тираннозавра обнаружен в Канаде

Как сообщает ToDay News Ufa, в Канаде в Южной Альберте был случайно обнаружен новый вид тираннозавра. Находка принадлежит местному фермеру.
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Общество

В Антарктике температура воздуха впервые поднялась выше 20°С

Бразильские ученые заявили, что температура воздуха в Антарктике впервые в истории поднялась до 20,75°С. Соответствующий показатель был зафиксирован 9 февраля на острове Сеймур на севере Антарктического полуострова, сообщает The Guardian.
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Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
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Звезда «Сватов» Добронравов опроверг слухи о конфликте с Васильевым

Федор Добронравов, известный по роли в сериале «Сваты», прокомментировал информацию о своем конфликте с другим актером сериала Анатолием Васильевым.
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Зеленский пообещал поселить крымчан в город-сад под Херсоном

REGNUM вчера в 12:33
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Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году

Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
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В ВОЗ оценили эффективность алкоголя против коронавируса

Вспышка пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, позже получившего официальное название COVID-2019, началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.
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Цена нефти Brent растет более чем на 4%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась более чем на 4% - до $56,2 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
ТАСС 12 февраля в 09:44
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Малком: хочу стать идолом в «Зените»

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Таксист прокомментировал инцидент с напавшей на него фитнес-тренером

По данным Ura.ru, пассажирка оказалась фитнес-тренером и участницей конкурса "Мисс Томск — 2013".
РИА Новости 12 февраля в 19:38
Армия и оружие

Sina (Китай): НАТО не боится, потому что есть США, Россия не боится, потому что, по словам Путина, у нее есть два союзника (Sina.com)

Другие страны НАТО не боятся многих международных проблем, так как могут рассчитывать на поддержку США.
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В смешанной эстафетной гонке 2 x 6 + 2 x 7,5 км, которая проходила в рамках чемпионата мира по биатлону в итальянской Антерсельве, победу одержала команда Норвегии.
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Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции

23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
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Взносы на капремонт в России за год выросли на 6-10%

В пятницу, 14 февраля, стало известно, что за 2019 год взносы на капитальный ремонт в России выросли в среднем на 6-10%.
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Дзюба и Слуцкий пошутили друг над другом в Instagram

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