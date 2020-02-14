Армия и оружие
Вести.RuПо Дамаску нанесен ракетный удар
По Дамаску нанесен ракетный удар. Сирийский город был атакован самолетами, которые заходили со стороны Голанских высот, оккупированных Израилем. Как правило, именно израильские ВВС наносят удары по Дамаску.
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Армия и оружие
Разработчик рассказал об особенностях внутрифюзеляжных ракет для Су-57
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки
Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.
Футбол
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в полуфинале Кубка Италии
Туринский «Ювентус» ушел от поражения в первом полуфинальном матче Кубка Италии с «Миланом», сравняв счет в компенсированное ко второму тайму время.
Авто
Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в России
Российские дилеры марки Skoda начали продажи компактного кроссовера Karoq.
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН попытался совершить суицид в зале суда
Футбол
Шахруди Дадаханов: «Перед финалом Кубка мы и «Локомотив» дали Левникову по пять тысяч долларов, чтобы судил честно. А он...»
С Валерием Филатовым, президентом "Локомотива" сразу договорились: перед игрой даем Левникову по пять тысяч долларов.
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на трех человек
Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на трех человек в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Кино
Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена
Режиссер Мэтт Ривз поделился тестовым материалом со съемок «Бэтмена», в котором впервые показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Шоу-бизнес
Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Политика
Кадыров поддержал позицию Путина про родителей №1 и №2
Политика
Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост
Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
Наука
Новый вид тираннозавра обнаружен в Канаде
Как сообщает ToDay News Ufa, в Канаде в Южной Альберте был случайно обнаружен новый вид тираннозавра. Находка принадлежит местному фермеру.
Общество
В Антарктике температура воздуха впервые поднялась выше 20°С
Бразильские ученые заявили, что температура воздуха в Антарктике впервые в истории поднялась до 20,75°С. Соответствующий показатель был зафиксирован 9 февраля на острове Сеймур на севере Антарктического полуострова, сообщает The Guardian.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
Кино
Звезда «Сватов» Добронравов опроверг слухи о конфликте с Васильевым
Федор Добронравов, известный по роли в сериале «Сваты», прокомментировал информацию о своем конфликте с другим актером сериала Анатолием Васильевым.
Политика
Зеленский пообещал поселить крымчан в город-сад под Херсоном
Общество
Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году
Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
Здоровье
В ВОЗ оценили эффективность алкоголя против коронавируса
Вспышка пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, позже получившего официальное название COVID-2019, началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.
Энергетика
Цена нефти Brent растет более чем на 4%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась более чем на 4% - до $56,2 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Футбол
Малком: хочу стать идолом в «Зените»
Происшествия
Таксист прокомментировал инцидент с напавшей на него фитнес-тренером
По данным Ura.ru, пассажирка оказалась фитнес-тренером и участницей конкурса "Мисс Томск — 2013".
Армия и оружие
Sina (Китай): НАТО не боится, потому что есть США, Россия не боится, потому что, по словам Путина, у нее есть два союзника (Sina.com)
Другие страны НАТО не боятся многих международных проблем, так как могут рассчитывать на поддержку США.
Биатлон
Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
В смешанной эстафетной гонке 2 x 6 + 2 x 7,5 км, которая проходила в рамках чемпионата мира по биатлону в итальянской Антерсельве, победу одержала команда Норвегии.
Политика
Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции
23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Экономика
Взносы на капремонт в России за год выросли на 6-10%
В пятницу, 14 февраля, стало известно, что за 2019 год взносы на капитальный ремонт в России выросли в среднем на 6-10%.
Футбол