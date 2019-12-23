Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии ведут огонь по воздушным целям на юго-западе Дамаска. Ракетные удары наносятся со стороны оккупированных Израилем Голанских высот. Такую информацию в понедельник распространило агентство SANA, пишет ТАСС.

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