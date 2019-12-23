Армия и оружие
ИзвестияПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск
Израильские военные регулярно проводят операции и наносят удары по сирийской территории, обосновывая их противодействием иранским военным и ответом на обстрелы со стороны САР. В ночь на 20 ноября сирийское телевидение также сообщило о том, что ПВО отражала атаку на город.
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Калмыкия стала самым закредитованным регионом России. Индикатор долговой нагрузки в этом регионе составляет 86,2 процента.
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Цены на нефть не торопятся корректироваться после достижения новых максимумов за последние три месяца, заявил корреспонденту руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
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Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря
Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
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Дмитрий Васильев: «То, что норвежские и французские биатлонисты так ярко выступают на фоне остального мира, вызывает вопросы»
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступления россиян на третьем этапе Кубка мира в Анси, выразил удивление по поводу явного превосходства норвежских и французских спортсменов перед соперниками, а также поделился мнением о составе российской команды на январские этапы.
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Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Происшествия
В МВД Татарии признали факт участия школьников в «учениях»
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Автомобили марки Lexus признали самыми надежными
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Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в убийстве найденных в люке рабочих
В Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в непредумышленном убийстве двух рабочих, тела которых ранее нашли в канализационном люке в Новой Москве.
Происшествия
Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке
На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Греция готовит документы для выдачи россиянина Винника в США
Греция готовит выдачу в Америку россиянина Александра Винника, арестованного во время отдыха в июле 2017 по запросу США.
Экономика
КНР снизит пошлины на более 850 видов товаров с 1 января
Китайские власти снизят пошлины на более чем 850 видов товаров иностранного производства с 1 января 2020 года.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Космос
Ученый разглядел на фотографиях марсохода огромных жуков
Политика
Евросоюз осудил санкции США против «Северного потока-2»
Еврокомиссия выступила с заявлением о непринятии экономических санкций со стороны США к участникам проекта «Северный поток-2».
Общество
Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Политика
Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Общество
ВНИИТ и Минтруда назвали самые востребованные профессии в России
Всероссийский научно-исследовательский институт труда сообщил, что самой востребованной профессией в стране — продавец-кассир.
Армия и оружие
Россия планирует создать беспилотный стратегический бомбардировщик
Командующий Дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш рассказал, что в России планируют создать стратегический бомбардировщик шестого поколения.
Политика
МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту
Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
Политика
В Киеве заявили, что «Газпром» выплатит «Нафтогазу» 3 млрд долларов
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" три миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража, сообщает РИА Новости.
Экономика
Глава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье, как проводится индексация пенсии уволившихся пенсионеров.
Общество
Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
Политика
Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Общество
России указали на низкие объемы возврата преступных активов из-за рубежа
Россия должна активнее добиваться возврата незаконно выведенного за рубеж имущества, денежных средств и ценных бумаг, заключила международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Происшествия
Торговый центр «Великан» загорелся в Биробиджане – очевидцы
По сообщениям очевидцев в Биробиджане загорелся торговый центр «Великан».