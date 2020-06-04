Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПВО Сирии отразили атаку Израиля

Сирийские системы противоракетной обороны отразили воздушные атаки Израиля около города Масьяф, пишет агентство SANA. "Наши системы ПВО отразили агрессию Израиля в небе над Масьяфом в провинции Хама", - сообщает агентство.
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SANA сообщило об отражении сирийскими ПВО ракетных ударов Израиля

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Командование сирийской армии подтвердило атаку ВВС Израиля

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Средства ПВО Сирии отразили атаку в провинции Хама

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RT на русском15:02

Сирийские СМИ сообщили об авиаударах со стороны Израиля

Коммерсантъ15:40
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Экономика

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Если резервной копии нет, а вас интересует конкретный файл, то надо проверить его наличие в корзине, где в течение определенного времени хранятся удаленные файлы.
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В Кремле прокомментировали расхождение данных о ЧП в Норильске

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В работе обосновано, что посадочные станции и роверы не способны охватить исследованиями с целью поиска следов жизни большие площади, а коптеры, воздушные шары и дирижабли зависят от плотности атмосферы и ветров исследуемых планет.
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Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.
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США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
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Общество

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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование, сообщает издание Business Insider.
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В основном нарушения касались состояния двух резервуаров. Также служба установила, что ранее выявленные проблемы решены не были.
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