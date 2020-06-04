Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПВО Сирии отразили атаку Израиля

Сирийские системы противоракетной обороны отразили воздушные атаки Израиля около города Масьяф, пишет агентство SANA. "Наши системы ПВО отразили агрессию Израиля в небе над Масьяфом в провинции Хама", - сообщает агентство.
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ВВС Израиля атаковали сирийскую провинцию

Вести.Ru15:28

Средства ПВО Сирии отразили атаку в провинции Хама

Известия15:22

ПВО Сирии отразили атаку Израиля

Газета.Ru15:04

SANA: ПВО Сирии отразили атаку в провинции Хама

RT на русском15:02

ПВО Сирии отразили атаку в провинции Хама

Взгляд.ру14:56

Израильская армия не стала комментировать сообщения об ударе по Сирии

РИА Новости15:03

ПВО Сирии отразили воздушную атаку Израиля над городом Масьяф

РЕН ТВ14:59
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Экономика

Названы три сценария безработицы в России

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
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Футбол

Зинченко рассказал о небольшом интересе к футболу в «Манчестер Сити»

ProstoProSport 14:53
Общество

Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса

Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
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Происшествия

В подмосковной пятиэтажке произошел хлопок газа

В подмосковной Ивантеевке в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок бытового газа.
Российская газета 12:30
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Политика

Лукашенко сравнил своего соперника на выборах с хряком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал одному из своих соперников на предстоящих выборах рассказать, почему его уволили с предыдущей должности.
Вести.Ru 12:21
Политика

Новые меры против «Северного потока-2» внесены в Сенат США

Законопроект о санкциях против "Северного потока-2" внесен в Сенат США.
Вести.Ru 15:28
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Происшествия

РБК: в Москве задержан глава РВК Повалко

Гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко задержали в Москве на 48 часов, сообщил источники РБК.
Коммерсантъ 14:24
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Общество

Российские доставщики еды заявили о забастовке

В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
Lenta.ru 10:43
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Происшествия

Сотрудник Минпромторга и трое посредников задержаны по делу о взятке

Следователи задержали сотрудника Минпромторга и трёх посредников по уголовному делу о взяточничестве.
RT на русском 12:29
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Футбол

Полуфиналы Кубка Италии пройдут 12 и 13 июня, финал – 17-го

Министр спорта Винченцо Спадафора объявил о датах рестарта Кубка Италии.
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Религия

В предстоящее воскресенье православные отпразднуют Троицу

Газета Оренбуржье вчера в 07:03
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Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России

Директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина рассказала, какие виды рака стали самыми распространенными в 2019 году в России.
Вечерний курьер вчера в 11:47
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Экономика

Сбербанк хочет ввести лимит на бесплатные переводы к концу недели

Новый Калининград Сбербанк к концу недели хочет перейти на новую систему переводов, которая в числе прочего предполагает лимит на бесплатные переводы без подписки внутри региона в 50 тыс. рублей.
Новый Калининград.Ru вчера в 01:33
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Общество

Социалиста Платошкина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
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Общество

Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений

Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.
Агентство Москва 12:00
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Общество

В России хотят ввести новый штраф для водителей

Если же у водителя в салоне находился ребёнок до 16 лет, то штраф увеличивается до 50 тысяч с лишением прав на срок от 2 до 3 лет.
НТР 24 вчера в 23:00
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Космос

К Земле подлетает потенциально опасный астероид

К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
Моя Москва.онлайн 01 июня в 23:41
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Общество

Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Известия вчера в 09:16
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Происшествия

СК предъявил обвинения ещё двум фигурантам дела о реабилитации нацизма

Следователи предъявили обвинения ещё двум фигурантам дела о размещении фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» по статье о реабилитации нацизма.
RT на русском 10:58
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Общество

ЦИК разрешила электронное голосование по Конституции в двух субъектах

Центризбирком России разрешил Москве и Нижегородской области провести голосование по поправкам в Конституцию в дистанционном формате, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:33
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Кино

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Сериал «Бригада» открыл Сергею Безрукову и Екатерине Гусевой дорогу в большое кино.
SM News 05:58
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Общество

В Москве ввели новый тип пропусков

Для пеших прогулок пропуск не требуется, но если поездка в парк планируется на машине, автобусе или метро, нужно оформить документ.
РБК 11:57
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Общество

Собянин допустил, что маски в Москве придётся носить до осени и дольше

Необходимость носить маски в Москве может сохраниться до тех пор, пока не начнётся массовая вакцинация от коронавируса, а это может произойти в октябре или позднее, рассказал в интервью ТАСС столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 01:22
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Кино

Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма

Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
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Политика

В Японии снова призвали отобрать у России все Южные Курилы

Японский журналист и политолог Юкио Касияма снова призвал власти своей страны отобрать у России все четыре острова южной части Курил.
Lenta.ru 12:18
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Технологии

Эксперт объяснил, как определить, прослушивают ли ваш смартфон

О прослушке смартфона могут свидетельствовать программы и приложения, которые владелец не устанавливал на устройство.
РБК 10:08
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Общество

Власти Кубани продлили карантин до 21 июня

ТАСС информирует, что некоторые послабления все же будут: с 6 июня разрешается посещение набережных, скверов и парков, хотя аттракционы по-прежнему останутся недоступными.
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Футбол

Семин прокомментировал возможное возвращение в киевское «Динамо»

ProstoProSport 04:59
Баскетбол

Совет управляющих НБА одобрил план по возобновлению сезона

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, 4 июня совет управляющих НБА одобрил план по возобновлению сезона после карантина.
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Происшествия

В Екатеринбурге завели уголовное дело против убитого силовиками горожанина

Екатеринбург, 4 июня 2020, 21:23 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту применения насилия против сотрудников правоохранительных органов.
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