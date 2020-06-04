Армия и оружие
Газета.RuПВО Сирии отразили атаку Израиля
Сирийские системы противоракетной обороны отразили воздушные атаки Израиля около города Масьяф, пишет агентство SANA. "Наши системы ПВО отразили агрессию Израиля в небе над Масьяфом в провинции Хама", - сообщает агентство.
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Общество
Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске
Коммерсантъ 03 июня в 09:26
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Общество
Билл Гейтс отверг обвинения в желании чипировать человечество
Американский предприниматель и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс отверг обвинения о желании использовать вакцину от нового коронавируса для чипирования населения планеты.
ТАСС вчера в 22:02
Армия и оружие
В Греции не исключили возможность вооруженного конфликта с Турцией
В Греции считают возможным военный конфликт с Турцией, однако, предпочитают действовать дипломатическим путем, заявил министр обороны балканской страны Никос Панайотопулос.
Российская газета 03:32
Наука
Найдено самое древнее сооружение майя
На юге Мексики археологи обнаружили следы гигантского сооружения, длина которого составляет более 1 километра.
Live24 вчера в 05:54
Происшествия
Жителя Иркутска задержали за кражу медицинских масок на 31 млн рублей
В Иркутске задержан мужчина, обвиняемый в незаконном лишении свободы предпринимателя с целью хищения у него крупной партии медицинских масок на сумму более 31 миллиона рублей.
Российская газета 04:40
Путешествия
Россияне побоялись ехать на курорты Крыма и Сочи
Российские туристы побоялись ехать на отечественные курорты и начали массово отменять бронирования в объектах размещения Крыма и Сочи.
Lenta.ru вчера в 11:42
Здоровье
Главврач сообщил о переполненности больниц в Тольятти из-за COVID
«Все больницы переполнены, и мы вынуждены по приказу Министерства здравоохранения открыть еще госпиталь на 550 коек», — сказал Ренц.
РБК 04:57
Авто
Lada покинула авторынок Евросоюза
Автоновости дня 03 июня в 07:21
Общество
В Саратовской области выявили 94 новых случая заражения коронавирусом
Три четверти вновь выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе приближается к 3,5 тысячи, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:18
Общество
В России возьмут под контроль поставки препаратов для лечения COVID-19
Государство временно возьмет под контроль распределение поставок медикаментов для лечения COVID-19.
Известия 05:04
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
Авто
В Европе начался бум электрифицированных автомобилей
Мировой экономический кризис, который серьезно ударил по автомобильной сфере, стал причиной снижения продаж транспортных средств, реализованных с января по март 2020 года на 26%.
Car.ru 04:55
Общество
Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске
Общественное возмущение, поводом для которого стал масштабный разлив дизтоплива на подконтрольной «Норильскому никелю» ТЭЦ в Норильске, не должен привести «к формированию поспешных выводов и принятию необоснованных действий».
РБК 04:09
Происшествия
Российская «Доктор Франкенштейн» впала в кому
Работавшая пластическим хирургом без специального образования 37-летняя Алена Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн», впала в кому.
Lenta.ru вчера в 19:33
Шоу-бизнес
Блогер-провизор Екатерина Диденко показала результаты увеличения груди
В Stories в «Инстаграм» Екатерина Диденко показала фото до и после, сравнив которые понятно, что грудь заметно увеличилась.
Bimru.ru 01:14
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист российской группе «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:59
Политика
Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ вчера в 15:05
Общество
Власти Москвы заявили о завершении самого острого периода ограничений
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений, введённых в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, позади.
RT на русском 04:42
Политика
На Украине предрекли развал России «при нашей жизни»
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью «24 каналу» предрек развал России.
Lenta.ru 03:52
Общество
Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия вчера в 07:04
Общество
Суд на 9 лет установил административный надзор за Варварой Карауловой
В Москве Кунцевский районный суд установил до апреля 2029 года административный надзор за Варварой Карауловой – девушку 4 года назад осудили за попытку присоединиться к террористической организации ИГИЛ, деятельность которой запрещена на территории России.
Петербургский дневник вчера в 14:23
Экономика
«Мираторг» может заняться экспортом овощей
Агропромышленный холдинг «Мираторг» братьев Виктора и Александра Линников, известный прежде всего как крупный производитель мясных продуктов, займется экспортом овощей, следует из описания новой вакансии компании, опубликованной на портале HeadHunter.
Forbes 03:20
Технологии
Продавшая свой бренд Apple компания из Зеленограда резко повысила прибыль
Имя покупателя, как и сумма сделки, не раскрывалось, но источник, знакомый с деталями сделки, говорил, что права на указанный бренд купила американская компания Apple.
РБК 04:45
Экономика
Глава Минфина Украины: Все, что требует МВФ, мы и так готовы сделать
Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал о тех условиях, при которых Международный валютный фонд продолжит сотрудничество с Украиной.
Евразия Daily 02:58
Общество
Невеста хоккеиста Панарина рассказала о беспорядках в США
News.ru вчера в 16:55