Армия и оружие
Газета.RuПВО Сирии отразили атаку Израиля
Сирийские системы противоракетной обороны отразили воздушные атаки Израиля около города Масьяф, пишет агентство SANA. "Наши системы ПВО отразили агрессию Израиля в небе над Масьяфом в провинции Хама", - сообщает агентство.
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Общество
Собянин заявил о планах снять максимум ограничений в Москве до 1 июля
В Москве до 1 июля будет снята максимально возможная часть ограничительных мер, введённых из-за ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 16:15
Энергетика
Нефть дорожает на фоне ожиданий даты встречи ОПЕК+
Мировые цены на нефть растут на фоне ожидания информации о дате встречи ОПЕК+.
Коммерсантъ 01:20
Здоровье
В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
Общество
Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»
Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске.
РИА Новости вчера в 09:51
Общество
В ПФР объяснили, кому с 1 августа выплатят повышенную пенсию
В пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) объяснили, кого коснется эта индексация.
Shraibikus News вчера в 11:29
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения
Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
BFM.ru 01:06
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Общество
Соведущая Соловьева разошлась с ним во мнениях и уволилась
Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран объявила об уходе из программы.
Свободная Пресса 03 июня в 11:59
Политика
Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ вчера в 15:05
Игры
Kingdoms of Amalur: информация о ремастеринге просочилась в сеть
Kingdoms of Amalur Re-Reckoning ремастеринг приключенческой RPG-игры, появившейся в 2012 году для последнего поколения, выйдет на рынок 11 августа для ПК, PS4 и Xbox 1. Утечка произошла через Microsoft Store до того, как это было официально объявлено.
SM News вчера в 10:55
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском вчера в 11:14
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Общество
В Москве появился новый вид пропусков
МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы вчера в 14:04
Культура
Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Видеосервис Wink покажет два премьерных эпизода новой комедии "Чики" 4 июня.
iReactor 02 июня в 09:06
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и стала выглядеть моложе, чем шесть лет назад
Поклонники отметили, что с челкой певица выглядит даже моложе, чем на архивной фотографии.
Passion.ru вчера в 19:37
Общество
В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование
Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК вчера в 10:36
Культура
Слухи: второй сезон «Сокола и Зимнего солдата» получит другое название
Один из проверенных голливудских инсайдеров Чарльз Мерфи в своем подкасте пролил немного света на события «Сокола и Зимнего солдата», рассказав, что в конце первого сезона герои настолько изменятся, что продолжение, возможно, получит другое название.
Киноафиша России вчера в 06:28
Общество
В России появятся универсальные проездные билеты
Эксперты предложили развивать универсальные проездные на все виды общественного транспорта для сопредельных регионов, как это было сделано в Москве и Подмосковье.
Lenta.ru вчера в 22:18
Происшествия
Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье
"Военно-транспортный вертолет Ми-38 из-за технических проблем аварийно сел на трассу в районе Гжели", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс вчера в 04:28
Политика
Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США
Lenta.ru вчера в 13:14
Политика
В Госдепе США потребовали от России «убраться с Ближнего Востока»
России следует уйти из Ближнего Востока, полагает помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.
Коммерсантъ вчера в 22:25
Происшествия
Бывший сотрудник райадминистрации получил условный срок за взятки
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом 400 тысяч рублей.
Взгляд-инфо 01:19
Космос
SpaceX провела запуск Falcon 9 со спутниками Starlink
Ранее Falcon 9 был запущен 23 апреля также в мыса Канаверал. Он доставил на орбиту порядка 60 спутников Starlink.
МедиаКорСеть вчера в 05:30
Общество
Youtube заблокировал рекламу поправок в Конституцию РФ
Крупнейший видеохостинг Youtube заблокировал агитационный ролик, посвященный поправкам в Конституцию РФ, в котором показывается семейная жизнь двух гомосексуалистов в предполагаемой России будущего.
URA.Ru вчера в 06:00
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
Кино
Ридли Скотт снимет нового «Чужого»
Самого Ридли Скотта, видимо, тоже не отпускает история, потому что сколько бы раз он ни пытался уйти от съемок новой части «Чужого», сколько бы ни посвящал свое время работе над другими проектами, каждый раз он возвращается к размышлениям о франшизе.
NewInform вчера в 08:54
Общество
Для водителей появится новый штраф в 50 тысяч рублей
Если в автомобиле есть несовершеннолетний пассажир до 16 лет, штраф вырастает до 50 тысяч рублей.
Московский Комсомолец вчера в 14:28
Армия и оружие
В США составили список экстремальных подлодок России
В целом же, отмечает эксперт, если Россия продолжает строить небольшие и сравнительно дешевые неатомные субмарины с крылатыми ракетами, то США реализуют масштабные проекты, которые нередко являются неоправданно дорогими и малоэффективными.
Вечерний курьер вчера в 06:56