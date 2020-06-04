Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПВО Сирии отразили атаку Израиля

Сирийские системы противоракетной обороны отразили воздушные атаки Израиля около города Масьяф, пишет агентство SANA. "Наши системы ПВО отразили агрессию Израиля в небе над Масьяфом в провинции Хама", - сообщает агентство.
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Девять сирийских военных погибли в результате удара ВВС Израиля

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SANA: ПВО Сирии отразили атаку в провинции Хама

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Сирийские СМИ сообщили об авиаударах со стороны Израиля

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ВВС Израиля атаковали сирийскую провинцию

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Газета.Ru15:04

SANA сообщило об отражении сирийскими ПВО ракетных ударов Израиля

РБК16:58

Командование сирийской армии подтвердило атаку ВВС Израиля

РИА Новости16:14
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
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Глава Томской области заявил о «халатности» врачей с коронавирусом

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что массовое заражение врачей коронавирусом стало следствием их халатного отношения к правилам безопасности.
Росбалт 15:18
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Солист «Иванушки International» рассказал о романе с Жанной Фриске

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в эфире программы "Секрет на миллион" рассказал о романе с певицей Жанной Фриске.
РИА Новости 17:50
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Религия

В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу

Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru 16:11
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Происшествия

В Курганской области задержан инспектор Ростехнадзора за взятку

Следственный отдел по городу Кургану СУ СКР по Курганской области задержал инспектора Курганского отдела по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора по подозрению в совершении должностного коррупционного преступления в соответствии со статьёй 290 УК РФ «Получение взятки».
Уральский меридиан 10:35
Автоспорт

Два этапа «Формулы-1» могут пройти в Сочи

Автодром в Сочи при должных обстоятельствах может стать местом проведения двух этапов «Формулы-1».
Live24 10:09
Здоровье

В Бурятии за сутки выявили 46 случаев коронавируса

Число выявленных случаев коронавируса в Бурятии за сутки увеличилось на 46, с момента начала пандемии выявлено 1633 случая, сообщила пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 02 июня в 22:04
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Здоровье

Власти Украины могут усилить карантин

По мнению Степанова, увеличение заболеваемости говорит о том, что украинцы не соблюдают правила, рекомендованные властями и медиками.
MedikForum.ru 17:18
Происшествия

Британская полиция вычислила подозреваемого в похищении Мэдлин Макканн

В деле о таинственном исчезновении в 2007 году трехлетней британской девочки Мэдлин Макканн появился подозреваемый.
Газета.Ru 06:54
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Футбол

Жоау Мариу останется в «Локомотиве» до конца сезона

Sport Mediaset сообщает о том, что полузащитник Жоау Мариу останется в «Локомотиве» до конца этого сезона.
LiveSport.ru 14:18
Происшествия

Посольство России в Аргентине дважды эвакуировали из-за «минирования»

Посольство России в Аргентине за прошедшую неделю дважды эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва.
РБК 21:24
Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 15:14
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Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 23:09
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
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Общество

МЧС нашло способ решить проблему разлива топлива в Норильске

Хакасия-Информ 04:21
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Армия и оружие

Военная авиация поможет тушить лесные пожары в России

Военная авиация будет привлечена к тушению лесных пожаров в стране, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.
Аргументы и Факты 21:37
Политика

Премьер Японии не приедет в Москву для участия в параде Победы 24 июня

Премьер-министр Японии Синздо Абэ не поедет в Москву для участия в параде Победы, который должен состояться 24 июня.
ТАСС 19:57
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Общество

Северодвинск закроют с 6 июня из-за коронавируса

Въезд и выезд из Северодвинска будут ограничены с 6 июня.
Интерфакс 09:08
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Политика

Более 60% россиян намерены проголосовать за поправки в Конституцию

67% жителей России намерены принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
Peterburg2.ru 12:36
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Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
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Космос

На Солнце произошла мощнейшая вспышка

Слава труду (Бавлы) 02 июня в 02:09
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Происшествия

Подозреваемого в коррупции липецкого чиновника арестовали на 2 месяца

Липецк, 4 июня 2020, 17:26 — REGNUM В Липецке суд избрал меру пресечения по уголовному делу заместителя директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области».
REGNUM 10:26
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Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр вчера в 07:48
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Общество

Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии

Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия 07:04
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Экономика

В России меняют правила работы по упрощенному налогообложению

Согласно проекту плана правительства по восстановлению экономики после кризиса, вызванного коронавирусом, правила работы некоторых организаций будут изменены.
Konkurent.ru 01 июня в 23:48
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Общество

Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости 20:27
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Общество

Обломки взорвавшегося бака «Фрегата» разлетелись на тысячи километров

Обломки бака российского разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, разлетелись на тысячи километров, следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
РИА Новости 18:04
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Авто

Renault начала продажи в России нового Renault Master

Российские дилеры Renault начали прием заказов на обновленный фургон Renault Master.
Автоновости дня вчера в 07:41
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Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

Басманный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест коммуниста Николая Платошкина по делу о склонении к массовым беспорядкам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 14:13
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Общество

В Приморье с 7 июня отменяют карантин для прибывающих

В Приморье с 7 июня отменяется карантин для прибывающих в регион пассажиров. Об этом рассказали в краевом правительстве.
RT на русском 21:22
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Общество

Участники Глобального саммита по вакцинам собрали $8,8 млрд

Участники третьего Глобального саммита по вакцинам пообещали суммарно выделить $8,8 млрд на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) на период с 2021 по 2025 год.
Коммерсантъ 13:28
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