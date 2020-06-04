Армия и оружие
Газета.RuПВО Сирии отразили атаку Израиля
Сирийские системы противоракетной обороны отразили воздушные атаки Израиля около города Масьяф, пишет агентство SANA. "Наши системы ПВО отразили агрессию Израиля в небе над Масьяфом в провинции Хама", - сообщает агентство.
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Здоровье
Глава Томской области заявил о «халатности» врачей с коронавирусом
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что массовое заражение врачей коронавирусом стало следствием их халатного отношения к правилам безопасности.
Росбалт 15:18
Шоу-бизнес
Солист «Иванушки International» рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в эфире программы "Секрет на миллион" рассказал о романе с певицей Жанной Фриске.
РИА Новости 17:50
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru 16:11
Происшествия
В Курганской области задержан инспектор Ростехнадзора за взятку
Следственный отдел по городу Кургану СУ СКР по Курганской области задержал инспектора Курганского отдела по технологическому надзору Уральского управления Ростехнадзора по подозрению в совершении должностного коррупционного преступления в соответствии со статьёй 290 УК РФ «Получение взятки».
Уральский меридиан 10:35
Автоспорт
Два этапа «Формулы-1» могут пройти в Сочи
Автодром в Сочи при должных обстоятельствах может стать местом проведения двух этапов «Формулы-1».
Live24 10:09
Здоровье
В Бурятии за сутки выявили 46 случаев коронавируса
Число выявленных случаев коронавируса в Бурятии за сутки увеличилось на 46, с момента начала пандемии выявлено 1633 случая, сообщила пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 02 июня в 22:04
Здоровье
Власти Украины могут усилить карантин
По мнению Степанова, увеличение заболеваемости говорит о том, что украинцы не соблюдают правила, рекомендованные властями и медиками.
MedikForum.ru 17:18
Происшествия
Британская полиция вычислила подозреваемого в похищении Мэдлин Макканн
В деле о таинственном исчезновении в 2007 году трехлетней британской девочки Мэдлин Макканн появился подозреваемый.
Газета.Ru 06:54
Футбол
Жоау Мариу останется в «Локомотиве» до конца сезона
Sport Mediaset сообщает о том, что полузащитник Жоау Мариу останется в «Локомотиве» до конца этого сезона.
LiveSport.ru 14:18
Происшествия
Посольство России в Аргентине дважды эвакуировали из-за «минирования»
Посольство России в Аргентине за прошедшую неделю дважды эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва.
РБК 21:24
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 15:14
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 23:09
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Общество
МЧС нашло способ решить проблему разлива топлива в Норильске
Хакасия-Информ 04:21
Армия и оружие
Военная авиация поможет тушить лесные пожары в России
Военная авиация будет привлечена к тушению лесных пожаров в стране, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.
Аргументы и Факты 21:37
Политика
Премьер Японии не приедет в Москву для участия в параде Победы 24 июня
Премьер-министр Японии Синздо Абэ не поедет в Москву для участия в параде Победы, который должен состояться 24 июня.
ТАСС 19:57
Общество
Северодвинск закроют с 6 июня из-за коронавируса
Въезд и выезд из Северодвинска будут ограничены с 6 июня.
Интерфакс 09:08
Политика
Более 60% россиян намерены проголосовать за поправки в Конституцию
67% жителей России намерены принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
Peterburg2.ru 12:36
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
Космос
На Солнце произошла мощнейшая вспышка
Слава труду (Бавлы) 02 июня в 02:09
Происшествия
Подозреваемого в коррупции липецкого чиновника арестовали на 2 месяца
Липецк, 4 июня 2020, 17:26 — REGNUM В Липецке суд избрал меру пресечения по уголовному делу заместителя директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области».
REGNUM 10:26
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр вчера в 07:48
Общество
Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия 07:04
Экономика
В России меняют правила работы по упрощенному налогообложению
Согласно проекту плана правительства по восстановлению экономики после кризиса, вызванного коронавирусом, правила работы некоторых организаций будут изменены.
Konkurent.ru 01 июня в 23:48
Общество
Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости 20:27
Общество
Обломки взорвавшегося бака «Фрегата» разлетелись на тысячи километров
Обломки бака российского разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, разлетелись на тысячи километров, следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
РИА Новости 18:04
Авто
Renault начала продажи в России нового Renault Master
Российские дилеры Renault начали прием заказов на обновленный фургон Renault Master.
Автоновости дня вчера в 07:41
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
Басманный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест коммуниста Николая Платошкина по делу о склонении к массовым беспорядкам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 14:13
Общество
В Приморье с 7 июня отменяют карантин для прибывающих
В Приморье с 7 июня отменяется карантин для прибывающих в регион пассажиров. Об этом рассказали в краевом правительстве.
RT на русском 21:22
Общество
Участники Глобального саммита по вакцинам собрали $8,8 млрд
Участники третьего Глобального саммита по вакцинам пообещали суммарно выделить $8,8 млрд на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) на период с 2021 по 2025 год.
Коммерсантъ 13:28