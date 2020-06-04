Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПВО Сирии отразили атаку Израиля

Сирийские системы противоракетной обороны отразили воздушные атаки Израиля около города Масьяф, пишет агентство SANA. "Наши системы ПВО отразили агрессию Израиля в небе над Масьяфом в провинции Хама", - сообщает агентство.
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ВВС Израиля атаковали сирийскую провинцию

Вести.Ru15:28

SANA сообщило об отражении сирийскими ПВО ракетных ударов Израиля

РБК16:58

Сирийские СМИ сообщили об авиаударах со стороны Израиля

Коммерсантъ15:40

Девять сирийских военных погибли в результате удара ВВС Израиля

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Газета.Ru15:04

SANA: ПВО Сирии отразили атаку в провинции Хама

RT на русском15:02

Командование сирийской армии подтвердило атаку ВВС Израиля

РИА Новости16:14
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Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
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Посольство России в Аргентине эвакуировали из-за «минирования»

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Собянин: Масочный режим может продлиться в Москве до осени

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение защитных масок в городе может сохраниться до осени или до начала 2021 года.
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Компания Jeep официально объявила, что компактный внедорожник Compass, продаваемый в Европе, запущен в производство на заводе FCA в Мельфи, Италия.
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Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
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Экономист Белоусов оценил возможность отказа от нацпроектов

«Очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала серьезное влияние на процесс реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения по их уточнению», — заявил он на совещании с членами кабмина.
Известия вчера в 17:30
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Авто

АвтоВАЗ разрабатывает новые моторы для Lada

Актуальная линейка моторов АвтоВАЗа не претерпевала серьезных изменений с 2018 года: тогда руководство завода сообщило, что двигатели удовлетворяют запросы клиентов Lada.
Авторамблер 02 июня в 04:58
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Происшествия

В Подмосковье накрыли банду студентов, воровавшую у бутиков

REGNUM 17:50
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На Алтае подростки избили ребенка и выложили видео в интернет

Российская газета 07:04
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Общество

В Европейской части России ожидается аномальное тепло

В Европейской части России ожидается аномальное тепло в ближайшие дни.
РЕН ТВ 16:20
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Общество

Обломки взорвавшегося бака «Фрегата» разлетелись на тысячи километров

Обломки бака российского разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, разлетелись на тысячи километров, следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
РИА Новости 18:04
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Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий

В Госдуму внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.
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В основном нарушения касались состояния двух резервуаров. Также служба установила, что ранее выявленные проблемы решены не были.
Коммерсантъ 17:54
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Общество

В Приморье с 7 июня отменяют карантин для прибывающих

В Приморье с 7 июня отменяется карантин для прибывающих в регион пассажиров. Об этом рассказали в краевом правительстве.
RT на русском 21:22
Экономика

Госдума обсудит идею рассрочки старых долгов для пенсионеров

Рассрочка будет предоставляться по кредитам не больше 1 млн рублей, а максимальным сроком определяются 24 месяца.
Экономика сегодня 09:03
Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
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Общество

СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
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Технологии

Эксперт объяснил, как определить, прослушивают ли ваш смартфон

О прослушке смартфона могут свидетельствовать программы и приложения, которые владелец не устанавливал на устройство.
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В Оренбурге завели дело о халатности после изъятия детей из семьи

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Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Сериал «Бригада» открыл Сергею Безрукову и Екатерине Гусевой дорогу в большое кино.
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Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

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OSIRIS-REx пролетел над резервным местом посадки Osprey

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В Госдепе попросили Россию «убраться с Ближнего Востока»

В Госдепе США заявили, что Россия должна "убраться с Ближнего Востока", из-за того, что играет там "деструктивную роль".
Газета.Ru 16:08
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Общество

Русскоязычная община создает патрули для защиты от мародеров в США

Не дожидаясь помощи от силовиков, сегодня представители русскоязычной общины вышли патрулировать улицы, где они живут и работают, чтобы защитить их от мародеров.
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Владимир Соловьев избавился от соведущей Анны Шафран

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Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

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Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
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