Армия и оружие
Газета.RuПВО Сирии отразили атаку Израиля
Сирийские системы противоракетной обороны отразили воздушные атаки Израиля около города Масьяф, пишет агентство SANA. "Наши системы ПВО отразили агрессию Израиля в небе над Масьяфом в провинции Хама", - сообщает агентство.
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Общество
Постановление об изъятии детей из семьи в Оренбуржье отменили
РИА Оренбуржье 07:51
Политика
После голосования Путин может выступить с обращением к россиянам
После проведения процедуры голосования за правки в Конституцию рассматривается сценарий обращения к гражданам со стороны главы РФ Владимира Путина.
Дни24 06:46
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Политика
Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ 15:05
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru 16:11
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
Двое полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы МВД, оправданы, третьему смягчили наказание — он проведет в колонии 4 вместо 6 лет.
Вести.Ru вчера в 02:32
Происшествия
Нефтепродукты после аварии в Норильске не попали в Карское море
После разлива топлива на территории ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродукты не попали в Карское море, заявили в пресс-службе городской мэрии в среду, 3 июня.
Известия вчера в 11:58
Экономика
Forbes сообщил о снижении числа долларовых миллионеров в России на 15%
Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, число долларовых миллионеров в России могло сократиться на 15% сообщил Forbes глава направления по работе с частными клиентами «Ренессанс Капитал» Григорий Седов.
РБК 18:25
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:34
Наука
В геноме SARS-CoV-2 обнаружен фрагмент белка человека
Биоинформатики из Кембриджа обнаружили в генетической последовательности SARS-CoV-2 идентичную одному из человеческих белков вставку из восьми аминокислот.
Газета.Ru 01:58
Шоу-бизнес
Певица Анастасия рассказала о причинах развода с Юлианом
Российская певица Анастасия в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала о причине развода с певцом Юлианом.
Газета.Ru 06:26
Происшествия
Глава «Российской венчурной компании» задержан
Москва, 4 июня 2020, 23:03 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главу «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко.
REGNUM 16:03
Общество
В Москве скончался ещё 61 пациент с коронавирусом
RT на русском 02 июня в 16:35
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:30
Общество
Россияне приготовились меньше тратить из-за кризиса
Россияне в ближайшие полгода приготовились сократить расходы на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru 17:04
Экономика
Сбербанк может купить долю в Ozon
Сбербанк близок к покупке до 30% в онлайн-ритейлере Ozon через допэмиссию акций компании, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 10:42
Кино
«Шторм» и «Эпидемия» стали триумфаторами премии АПКиТ
REGNUM 01 июня в 03:31
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 05:54
Общество
Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет
Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.
ТАСС 06:39
Происшествия
В Екатеринбурге завели уголовное дело против убитого силовиками горожанина
Екатеринбург, 4 июня 2020, 21:23 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту применения насилия против сотрудников правоохранительных органов.
REGNUM 14:23
Космос
Открыта аккредитация СМИ на запуск марсохода Mars 2020 Perseverance rover
Объявлены сроки аккредитации СМИ для освещения старта марсохода NASA Mars 2020 Perseverance rover, 3 июня сообщает сайт NASA.
ИА Красная Весна 17:51
Общество
Потанин потерял $1,5 млрд за день после аварии на ТЭЦ «Норникеля»
Состояние главы и бенефициара компании "Норникель" Владимира Потанина за день 4 июня сократилось на $1,5 млрд из-за падения акций компании после аварии на ТЭЦ в Норильске.
ТАСС 11:31
Происшествия
Еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявили обвинения
В ведомстве полным ходом продолжается расследование уголовных дел о реабилитации нацизма, рассказала "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Российская газета 11:17
Происшествия
В Саратове сотрудники банка причинили ущерб на 2,9 миллиарда рублей
В ходе проверки, по данным надзорного ведомства, было установлено, что сотрудники кредитной организации в 2016-2017 годах совершили неправомерные действия, причинив ущерб банку на 2,9 миллиарда рублей и довели его до банкротства.
Российская газета 08:56
Общество
Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с резервуарами
В основном нарушения касались состояния двух резервуаров. Также служба установила, что ранее выявленные проблемы решены не были.
Коммерсантъ 17:54
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»
Российский актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль в новом американском комедийном сериале «Космические войска» от Netflix.
Известия 02 июня в 18:35
Кино
Фильм «Годзилла против Конга» получил возрастной рейтинг
Лос-Анджелес, США, 4 июня 2020, 19:34 — REGNUM Будущий фильм «Годзилла против Конга» режиссёра Адама Вингарда получил возрастной рейтинг.
REGNUM 12:34
Культура
Новый образ Волка из перезапуска «Ну, погоди!» попал в Сеть
Студия «Союзмультфильм» ведет активную работу над созданием нового образа Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!», на данный момент создано более 50 разных эскизов персонажа, один из них попал в Сеть.
Взгляд.ру 07:09
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29