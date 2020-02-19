Армия и оружие

Вести.RuВести.RuАтакован сирийский город Джебла возле авиабазы Хмеймим

Враждебные объекты предприняли атаку возле сирийского города Джебла, около которого находится Международный аэропорт имени Басиля Аль-Асада и авиабаза Хмеймим. ПВО отражают налет, передает РИА Новости со ссылкой на гостелевидение Сирии. Город находится на берегу Средиземного моря.
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СМИ сообщили об отражении воздушной атаки в районе авиабазы Хмеймим

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