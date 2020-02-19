Армия и оружие
Вести.RuАтакован сирийский город Джебла возле авиабазы Хмеймим
Враждебные объекты предприняли атаку возле сирийского города Джебла, около которого находится Международный аэропорт имени Басиля Аль-Асада и авиабаза Хмеймим. ПВО отражают налет, передает РИА Новости со ссылкой на гостелевидение Сирии. Город находится на берегу Средиземного моря.
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Происшествия
Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера
"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
Армия и оружие
Украинские военные оставили один наблюдательный пункт в Донбассе
Боевики ВСУ под напором «противника» оставили один из наблюдательных пунктов в Донбассе, заявили 19 февраля в пресс-службе министерства обороны Украины.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Технологии
Названы опасные приложения, которые воруют данные пользователей
Зачастую мошенники используют их для получения банковских данных и кражи денежных средств со счетов.
Авто
Трехлетние подержанные автомобили мало покупают в РФ
Подержанные автомобили в возрасте трех лет, которые на вторичном рынке были одними из самых популярных, так как рассматривались в качестве доступной альтернативы новым, стали менее востребованными.
Происшествия
Стали известны причины падения самолёта Ан-2 в Магадане
Как сообщало ИА REGNUM, на борту упавшего 20 февраля в Магадане самолета Ан-2 находилось 14 человек, три из которых — члены экипажа.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Происшествия
ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов
ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Космос
Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу
Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
Общество
Из-за непогоды в Алтайском крае закрывают дороги
Информацию о ситуации на дорогах можно уточнить на горячей линии МЧС России по Алтайскому краю, позвонив по тел. 8 (3852) 202-621 (действует она только во время сложной обстановки).
Экономика
Сбербанк временно повысил максимальную ставку по вкладам
Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на релиз банка.
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными, запись была выложена в среду в YouTube.
Шоу-бизнес
Эдита Пьеха раскрыла размер своей двойной пенсии
Общество
В Совфеде ответили Якубовичу на жалобы о пенсии
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Армия и оружие
ОБСЕ зафиксировала более 2500 взрывов в ЛНР за сутки
Значительное увеличение числа взрывов зафиксировала Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в западной части Луганской области, заявил 18 февраля глава миссии Яшар Чевик во время выступления по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН.
Общество
Названо лекарство против коронавируса
В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Авто
Lada Granta получила более мощный мотор
Дочернее предприятие АвтоВАЗа, тольяттинская компания "Супер-Авто" объявила старт приема заказов на Lada Granta, оснащенную более мощной силовой установкой.
Кино
Появились первые фото и видео со съемок «Венома 2»
Технологии
К гинекологу сахалинок может записать робот
Специально для записи к специалисту женской консультации Южно-Сахалинска выделена отдельная кнопка — "6". Ранее, чтобы попасть к гинекологу, пациентки могли взять талон через "Госуслуги" или при личном обращении в регистратуру.
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС до 15%
Снизить налог на добавленную стоимость до 15% предлагают депутаты Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия».
Биатлон
Бё: получил много весёлых отзывов на коллаж о чаепитии с Логиновым
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что получил много положительных отзывов на коллаж в социальных сетях, на котором он пьёт чай вместе с россиянином Александром Логиновым.
Армия и оружие
Постпред Украины в ООН: «Оккупационные силы на Донбассе затмевают размеры многих европейских армий»
Выступая на заседании Совбеза ООН, г-н Кислица заявил: Российская Федерация продолжает обеспечивать свои оккупационные силы вооружением, регулярными войсками и наёмниками в таком объеме, что они теперь затмевают размеры многих европейских армий.