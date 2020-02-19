Враждебные объекты предприняли атаку возле сирийского города Джебла, около которого находится Международный аэропорт имени Басиля Аль-Асада и авиабаза Хмеймим. ПВО отражают налет, передает РИА Новости со ссылкой на гостелевидение Сирии. Город находится на берегу Средиземного моря.

Происшествия Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера "Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.

Авто Трехлетние подержанные автомобили мало покупают в РФ Подержанные автомобили в возрасте трех лет, которые на вторичном рынке были одними из самых популярных, так как рассматривались в качестве доступной альтернативы новым, стали менее востребованными.

Происшествия Стали известны причины падения самолёта Ан-2 в Магадане Как сообщало ИА REGNUM, на борту упавшего 20 февраля в Магадане самолета Ан-2 находилось 14 человек, три из которых — члены экипажа.

Экономика На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.

Происшествия ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Космос Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.

Общество Из-за непогоды в Алтайском крае закрывают дороги Информацию о ситуации на дорогах можно уточнить на горячей линии МЧС России по Алтайскому краю, позвонив по тел. 8 (3852) 202-621 (действует она только во время сложной обстановки).

Экономика Сбербанк временно повысил максимальную ставку по вкладам Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на релиз банка.

Политика Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.

Происшествия Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.

Армия и оружие ОБСЕ зафиксировала более 2500 взрывов в ЛНР за сутки Значительное увеличение числа взрывов зафиксировала Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в западной части Луганской области, заявил 18 февраля глава миссии Яшар Чевик во время выступления по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН.

Общество Названо лекарство против коронавируса В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.

Политика Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.

Авто Lada Granta получила более мощный мотор Дочернее предприятие АвтоВАЗа, тольяттинская компания "Супер-Авто" объявила старт приема заказов на Lada Granta, оснащенную более мощной силовой установкой.